Иран продолжает атаковать страны Персидского залива

Происшествия, В мире
772
Айман Аманжолова
корреспондент

Под удар в этот раз попали Кувейт, Бахрейн и Катар

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В аэропорту Кувейта и на предприятии Бахрейна начались пожары из-за атак Ирана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Иран и поддерживающие его вооруженные формирования атаковали аэропорт Кувейта с помощью беспилотников, целью ударов стали резервуары с авиатопливом. В результате удара произошло обширное возгорание, спасатели прилагают все усилия для его локализации», — говорится в публикации кувейтского агентства KUNA.

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Также в Бахрейне в результате удара со стороны Ирана возник пожар на одном из предприятий.

«Служба гражданской обороны тушит пожар на предприятии, ставший результатом иранской агрессии. Соответствующие органы принимают меры на месте происшествия», — заявило МВД королевства в соцсети X.

Иран днем ранее также нанес удар по базе и месту проживания пилотов США в Саудовской Аравии. Сообщалось, что атаке подверглось скопление из 200 человек.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в тот же день заявил, что Иран будет наносить удары по офисам американских компаний на Ближнем Востоке за помощь в нанесении ударов по Исламской Республике. Всего в сообщении перечислены 18 американских компаний. В их числе оказались: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta (признана экстремистской в России), IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP, Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 и Boing.

В районе столицы Катара Дохи неизвестный снаряд поразил левый борт танкера. Об этом 1 апреля сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Сотрудник службы безопасности компании сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что привело к повреждению корпуса выше ватерлинии. Экипаж в безопасности. Воздействия на окружающую среду нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел в 17 морских милях (31,4 км) к северу от Дохи.

UKMTO 31 марта также сообщило, что неизвестный снаряд попал в танкер в районе Дубая. В результате на судне начался пожар. Отмечается, что экипаж находится в безопасности. Агентство Bloomberg 30 марта сообщило, что три танкера с дизельным топливом, направлявшиеся в Европу, изменили маршрут в Атлантике.

Также стало известно, что Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) готовятся помочь США и союзникам открыть судоходство через Ормузский пролив при помощи силы. Об этом 31 марта сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Этот шаг сделает их первой страной Персидского залива, которая станет комбатантом после иранских атак», — говорится в публикации.

Сообщается, что сейчас ОАЭ занимаются лоббированием принятия резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которая бы санкционировала такую помощь. Также эмиратские дипломаты призвали к формированию коалиции США и европейских военных держав Европы и Азии, которая могла бы открыть пролив.

 

#США #Иран #ОАЭ #Катар #Бахрейн #Кувейт #атака

