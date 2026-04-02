Как сообщило министерство сельского хозяйства КНР, болезнь нашли у 219 животных, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

По сообщениям китайских властей, ящур серотипа SAT1 диагностировали в двух стадах крупного рогатого скота в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Общая численность животных в стадах достигает 6,2 тыс. голов. Местные власти приняли меры по ликвидации заболевших животных и дезинфекции.

Это первый случай проникновения SAT1 в Китай, отмечается в публикации. По информации агентства Reuters, существующие вакцины от других штаммов достаточной защиты не обеспечивают.