70-летняя женщина родила двойню и осталась одна

Lifestyle
107
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

70-летняя жительница Уганды родила близнецов и стала рекордсменкой Африки, передает Kazpravda.kz

Фото: Safina Namukwaya / Unsplash

Пожилая жительница Уганды родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и установила рекорд Африки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Рекордсменкой стала 70-летняя Сафина Намуквая. Она произвела на свет мальчика и девочку в Женской международной больнице и центре лечения бесплодия в Кампале. Благодаря этому она стала самой пожилой женщиной на континенте, родившей ребенка. Более того, в 2020 году женщина уже родила девочку при помощи ЭКО.

Несмотря на рекордное достижение Намукваи, отец близнецов бросил ее из-за неких «нераскрытых обстоятельств».

«Мужчинам не очень нравится, когда говоришь, что носишь больше одного ребенка. С тех пор как я в клинике, мой ни разу не появился», — описала ситуацию оставшаяся одна угандийка.

70-летняя молодая мать обратилась к общественности с просьбой оказать ей материальную помощь, так как во время беременности она не работала. Представители больницы подтвердили историческое достижение Намукваи и заявили, что близнецы чувствуют себя хорошо.

Самой пожилой женщиной в мире, родившей ребенка, считается Эрраматти Мангаямме из Индии. Она также родила близнецов с помощью ЭКО, однако ей на тот момент было 74 года.

В 2021 году сообщалось, что жительница индийского штата Гуджарат родила первого ребенка в 70 лет. Дживунбен Рабари и ее муж, 75-летний Малдхари, были женаты 45 лет, но зачать ребенка естественным путем у них не получалось.

#уникум #Уганда

Популярное

Все
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Пропавшего 4-летнего мальчика ищет полиция Туркестана
2,7 тыс. организаций проверят на качество образовательных услуг
Россия передала Казахстану три редкие киноленты
Умер известный казахстанский артист и сатирик Аскар Наймантаев
55 кг мефедрона изъято в Алматинской области
В незаконном выпасе скота в заповеднике уличены инспекторы
У ФК "Актобе" новый тренер
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
МСХ пересмотрел субсидирование для тепличников
Президент Казахстана принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Отечественные электромобили первыми получили жамбылские полицейские
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Из ничего и будет ничего
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сколько этносов проживает в Казахстане
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

13 редких серебряных монет возрастом в тысячу лет нашли в П…
А вы пробовали «маатьесхарен»?
Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]