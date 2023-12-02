70-летняя женщина родила двойню и осталась одна

Фото: Safina Namukwaya / Unsplash

Пожилая жительница Уганды родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и установила рекорд Африки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Рекордсменкой стала 70-летняя Сафина Намуквая. Она произвела на свет мальчика и девочку в Женской международной больнице и центре лечения бесплодия в Кампале. Благодаря этому она стала самой пожилой женщиной на континенте, родившей ребенка. Более того, в 2020 году женщина уже родила девочку при помощи ЭКО.

Несмотря на рекордное достижение Намукваи, отец близнецов бросил ее из-за неких «нераскрытых обстоятельств».

«Мужчинам не очень нравится, когда говоришь, что носишь больше одного ребенка. С тех пор как я в клинике, мой ни разу не появился», — описала ситуацию оставшаяся одна угандийка.

70-летняя молодая мать обратилась к общественности с просьбой оказать ей материальную помощь, так как во время беременности она не работала. Представители больницы подтвердили историческое достижение Намукваи и заявили, что близнецы чувствуют себя хорошо.

Самой пожилой женщиной в мире, родившей ребенка, считается Эрраматти Мангаямме из Индии. Она также родила близнецов с помощью ЭКО, однако ей на тот момент было 74 года.

В 2021 году сообщалось, что жительница индийского штата Гуджарат родила первого ребенка в 70 лет. Дживунбен Рабари и ее муж, 75-летний Малдхари, были женаты 45 лет, но зачать ребенка естественным путем у них не получалось.