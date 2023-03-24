73 тонны сырья для производства наркотиков перехватили полицейские Казахстана (видео)

Спецоперации
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В ходе масштабной спецоперации задержан ряд граждан РК и ближнего зарубежья.

Кадр из видео

Казахстанские полицейские провели масштабную спецоперацию, в результате которой пресечена деятельность транснациональной ОПГ. По данным пресс-службы МВД РК, ряд граждан Казахстана и ближнего зарубежья наладили поставку сырья для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Kazpravda.kz.

Спецоперация велась с октября 2022 года.

«Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута “специальный груз” отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.

В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастные к контрабанде прекурсоров.

На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм», – рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Хаджи-Гали Имажанов.

Оборудование и сырье для производства синтетических наркотиков были найдены во время обыска складских помещений.

«Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонн. Таким образом не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз.  

В настоящее время проводятся следственные действия. МВД продолжает работу по пресечению прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков», – резюмировал Имажанов.

Напомним, в середине марта МВД поделилось планами по масштабной борьбе с наркобизнесом с помощью воздушной разведки.

#казахстан #МВД #наркобизнес

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