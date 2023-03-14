Нарколаборатории в Казахстане будут искать с помощью воздушной разведки

Об этом стало известно на заседании Правительства РК, где рассмотрен комплексный план по повышению эффективности борьбы с наркобизнесом.

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В Правительстве презентовали Комплексный план по повышению эффективности борьбы с наркобизнесом, разработанный по поручению главы государства. Его основными целями являются снижение оборота особо опасных видов наркотиков, в том числе синтетических, внедрение системы раннего выявления и учета наркозависимых, повышение компетенции и укрепление материально-технической базы уполномоченных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

В частности, современное аппаратно-программное оборудование позволит автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и веб-сайты, а система «Кибернадзор» обеспечит блокировку электронных магазинов в онлайн-режиме.

Кроме того, спецподразделения будут оснащаться дронами с газоанализаторами для проведения воздушной разведки труднодоступных мест и обнаружения подпольных нарколабораторий. Параллельно с этим планируется внедрение системы скрининга, которая позволит выявлять наркозависимых на ранней стадии. При этом для повышения качества наркологической помощи предусматриваются модернизация и ремонт наркодиспансеров, а также создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации наркозависимых.

По словам вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, в ближайшие годы продолжится работа по открытию отделений медико-социальной реабилитации в регионах, улучшению материально-технической базы региональных и республиканских центров психического здоровья, повышению эффективности лечения лиц с зависимостью, а также проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан и пропаганде здорового образа.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что проблема распространения наркотиков все более масштабно набирает обороты. В частности, синтетические наркотики с каждым годом становятся доступнее за счет новых способов их распространения – через интернет, почтовые отправления, «закладки», обезличенные электронные платежи. Это также исключает физический контакт по цепочке «наркодилер-сбытчик-потребитель», что создает трудности для задержания распространителей.

«Нужно принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, а также проработать вопросы запрета на денежные переводы, связанные с оборотом наркотиков. Банки видят эти подозрительные операции, через такой перевод можно отследить наркоканал», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он добавил, что одними силовыми методами проблему не решить, так как пока существует спрос – будет и рынок сбыта. В этой связи необходимо решать проблему наркомании комплексно с привлечением всех заинтересованных госорганов, неправительственных организаций, СМИ, соцсетей и институтов семьи, чтобы в результате выработать у общества «нулевую терпимость» к наркотикам.

«Прежде всего, надо усилить профилактическую работу в учебных заведениях. Нам нужен реальный социальный эффект», – подчеркнул глава Правительства.

По его словам, требуется также совершенствовать методики лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых, учитывая при этом лучший международный опыт.

«Излечившиеся от зависимости не должны быть потеряны для общества. Здесь нужна не только мотивация к лечению, но и дальнейшая социализация этих людей. В данном направлении следует объединить усилия министерств здравоохранения и труда. Нужно предложить соответствующие меры», – указал он.

В заключение глава Правительства акцентировал внимание на необходимости материально-технического оснащения органов судебной экспертизы, что напрямую влияет на качество и оперативность расследования наркопреступлений.

«Министерству внутренних дел нужно ускорить завершение процедур согласования проекта Комплексного плана и приступить к его реализации», – добавил Алихан Смаилов.