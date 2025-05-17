Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как утверждают в управлении образования, количество желающих сдавать ЕНТ в регионе ежегодно растет, что свидетельствует о том, что большая часть выпускников все чаще выбирают казахстанские вузы.

Стоит отметить и показатель качества образования костанайских школьников. В 2024 году средний балл на ЕНТ по области составил 75, что выше республиканского на 3 единицы. Доля выпускников, преодолевших пороговый балл, выше республиканского показателя на 17,5%: РК - 76%, Костанайская область - 93,5%.

В нынешнем году из выпускников 11 классов на аттестат с отличием претендедуют 290 человек, или 6%, а также на аттестат со знаком «Алтын белгі» - 232, или 5%.