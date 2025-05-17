80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ

Образование
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Таким образом, в общей сложности в тестировании примут участие 3800 11-классников, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как утверждают в управлении образования, количество желающих сдавать ЕНТ в регионе ежегодно растет, что свидетельствует о том, что большая часть выпускников все чаще выбирают казахстанские вузы.

Стоит отметить и показатель качества образования костанайских школьников. В 2024 году средний балл на ЕНТ по области составил 75, что выше республиканского на 3 единицы.  Доля выпускников, преодолевших пороговый балл, выше республиканского показателя на 17,5%: РК - 76%, Костанайская область - 93,5%.  

В нынешнем году из  выпускников 11 классов на аттестат с отличием  претендедуют 290 человек, или 6%, а также на аттестат со знаком «Алтын белгі» - 232, или 5%.

- Важным фактором является независимая оценка знаний школьников. В этом году с апреля по май 15-летние учащиеся 34-х школ и 4-х колледжей приняли участие в международном исследовании PISA. Результаты тестирования будут известны в начале 2026 года и станут объектом пристального анализа. Напомню, что по результатам международного исследования PIRLS наша область заняла 2 место в республике, по исследованию PISA- 2022 в области читательской грамотности мы стали лучшими в стране, в естествознании заняли 2-ю позицию, в математической грамотности- 4-ую, - отметила руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева. 

#школа #Костанайская область #ЕНТ

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