Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла

Экономика
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Единственное в республике госпредприятие по получению высокопробного банковского золота успешно пополняет казахстанские резервы

фото Игоря Бургандинова

Можно позавидовать

Быстрому продвижению ТОО «Тау-Кен Алтын» на рынке драгметаллов можно только позавидовать. Решение о строительстве аффинажного завода было принято в 2011 году. На тот момент аффинажем, то есть очисткой драгоценных металлов от примесей, в стране занимались два металлургических гиганта – Казцинк и Казахмыс, но для них золото и серебро всегда были – да и остаются теперь – попутным производством при получении свинца, цинка, меди.

В декабре 2013-го завод выпустил первую партию золота и серебра, а уже в ноябре 2019-го выдал 25 тонн золота, тем самым выйдя на проектную мощность. С того момента производство ежегодно значительно превышает проектные показатели. К примеру, по итогам прошлого года аффинировано 54,6 тонны золота.

Чтобы выйти на эти показатели, аффинажный завод в 2019-м обзавелся цехом комплексной переработки твердых бытовых отходов производства, а в 2023-м – цехом переработки отходов мощностью до 15 тонн ТПО. И сегодня здесь перерабатывают не только сплав Доре, но и шлаки, отходы термической обработки.

Автору этих строк в составе группы журналистов посчастливилось побывать на этом заводе, расположенном в Индустриальной зоне Астаны. Забегая вперед, признаюсь честно: меня не удивил строгий трехэтапный контроль на входе и выходе, ведь это вполне ожидаемо. Поразили сами цеха предприятия – чистые, компакт­ные, временами безлюдные!

На аффинажном спокойно, тихо, размеренно – драгметаллы не терпят суеты и шума. Мы, посетители, ходили в бахилах и спецодежде – здесь соблюдается такая чистота, что с гранул и мерных слитков буквально сдувают пылинки. В цехе готовой продукции нам разрешили прикоснуться к золотым слиткам и сфотографироваться на память с тридцатитысячным юбилейным, но только в белоснежных перчатках.

Как нам пояснили, на предприятии применяют электрохимический метод аффинажа, обеспечивающий абсолютную экологическую безопасность производства. Завод практикует электрохимический метод аффинажа золота, обеспечиваю­щий степень очистки не ниже 99,99%. Золотые и серебряные слитки отливаются на беспламенных печах Flameless tunnel. Используется уникальная технология вакуумной дистилляции серебра (ALS Acidless Separation).

– Завод в качестве сырья принимает сплав Доре (в нем содержится более 70 процентов золота и серебра. – Прим. авт.), лигатурное, шлиховое и катодное золото, а также ювелирный лом, – пояснил технический директор ТОО «Тау-Кен Алтын» Зекаил Тюлюбаев. – Причем на сплав Доре приходится около 80 процентов поступающего сырья.

Чуть больше половины золотосодержащего сырья завод покупает, а оставшуюся часть перерабатывает в рамках толлинга (переработка принадлежащего другим компаниям сырья). Поставщиками драгметалла выступают более 20 казахстанских компаний. Крупнейший партнер аффинажного завода – компания «Алтыналмас».

Золотые пылинки сдувают с бахил

– Предприятие полностью автоматизировано. Здесь трудятся 80 человек. Соблюдаются все экологические нормы. Это завод замкнутого цикла, с нулевыми выбросами, – рассказал инженер-технолог цеха плавки и литья ТОО «Тау-Кен Алтын» Кожан Муратбеков о тонкостях производственного процесса. – Даже бахилы потом будут отправлены на переработку и доизвлечение золота.

Пройдя необходимые пробы в отделе ОТК, принятое сырье в результате приемной плавки усредняют – содержание золота увеличивают, добавляют серебро – и отправляют в печи, откуда выходит так называемое анодное золото. Полученный продукт отсюда направляется на электролиз.

Аноды, содержащие уже около 92% золота, в следующем цехе погружают в электролит, находящийся в электролизере, следом – катоды из титана. Пропускают электрический ток. Золото растворяется в кис­лоте, становится подвижным. Под действием электричества его положительно заряженные ионы в виде кристаллов оседают на катоде, а примеси переходят в раствор. Так получают катодное золото – пластины размером с лист А5, которые затем отправляются в цех готовой продукции.

Сюда чистейшее сырье, как говорят на заводе, в виде «четырех девяток», поступает из цехов электролиза золота и электролиза серебра. Золотые катодные пластины здесь снова расплавляют в печах-грануляторах, чтобы получить золотую россыпь. Пос­ле сушки гранулы расфасуют в банки по 12 килограммов. Такое количество золота умещается примерно в литровую банку!

– На большинстве аффинажных заводов слитки льют вручную, поэтому у уже готового слитка могут быть незначительные отклонения по весу. У нас же благодаря имеющейся печи-гранулятору ровно отмеренные 12 кило гранул помещаются на графитовые изложницы и отправляются в туннельную печь. Из печи выходят уже охлажденные аккуратные золотые стандартные банковские слитки. Есть в цехе похожие печи для серебра, но серебряный «кирпичик» гораздо тяжелее – он весит 30 кило. Также мы выпус­каем золотые инвестиционные слитки весом 1 000, 500, 250 и 100 граммов, – рассказал начальник цеха готовой продукции Руслан Сейсенбеков.

Затем слиток моют паром, протирают спиртом, начищая до блеска; тщательно осматривают на наличие царапин, сколов или вмятин. И если таковые найдутся, «кирпичик» заново отправляют на переплавку. Правда, такое случается крайне редко.

Качество – безупречное

Каждому прошедшему контроль­ «кирпичику» присваивается личный идентификационный номер. Кстати, с 2022 года этот номер и клеймо завода, как, впрочем, и другую информацию, которая, соглас­но стандарту, должна быть на слитке, наносит точечный маркиратор. Его программируют, и иголка аппарата сама за считаные минуты выбивает необходимые цифры и изображения…

Остается добавить, что аффинажный завод в 2019 году был включен Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, (LBMA) в перечень поставщиков Good Delivery, что свидетельствует об абсолютном доверии мирового сообщества к предприятию и законном происхож­дении и высочайшем качестве казахстанского золота.

– Наш единственный потребитель – Национальный банк Казахстана, – говорит инженер-технолог Кожан Муратбеков. – Кроме того, ежегодно по квоте золото могут приобрести отечественные ювелиры. Мы гордимся своей работой. На нас лежит огромная ответственность за отливку продукции, соответствующей всем стандартам и нормам. Драгметаллы, имеющие сертификат Good Delivery, без ограничений торгуются на всех мировых биржах. Получить такой документ очень сложно, поэтому компания дорожит им.

#золото #Тау-Кен Алтын #аффинажный завод #слиток

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