фото Игоря Бургандинова

Можно позавидовать

Быстрому продвижению ТОО «Тау-Кен Алтын» на рынке драгметаллов можно только позавидовать. Решение о строительстве аффинажного завода было принято в 2011 году. На тот момент аффинажем, то есть очисткой драгоценных металлов от примесей, в стране занимались два металлургических гиганта – Казцинк и Казахмыс, но для них золото и серебро всегда были – да и остаются теперь – попутным производством при получении свинца, цинка, меди.

В декабре 2013-го завод выпустил первую партию золота и серебра, а уже в ноябре 2019-го выдал 25 тонн золота, тем самым выйдя на проектную мощность. С того момента производство ежегодно значительно превышает проектные показатели. К примеру, по итогам прошлого года аффинировано 54,6 тонны золота.

Чтобы выйти на эти показатели, аффинажный завод в 2019-м обзавелся цехом комплексной переработки твердых бытовых отходов производства, а в 2023-м – цехом переработки отходов мощностью до 15 тонн ТПО. И сегодня здесь перерабатывают не только сплав Доре, но и шлаки, отходы термической обработки.

Автору этих строк в составе группы журналистов посчастливилось побывать на этом заводе, расположенном в Индустриальной зоне Астаны. Забегая вперед, признаюсь честно: меня не удивил строгий трехэтапный контроль на входе и выходе, ведь это вполне ожидаемо. Поразили сами цеха предприятия – чистые, компакт­ные, временами безлюдные!