Саумал: ставка на полезность

О пользе этого продукта наслышаны многие, благо в ряде регионов его производство налажено уже давно – для внут­реннего рынка и на экспорт. И вот сублимированный молочный продукт стали выпускать в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «ULYTAU BioFreeze».

– Что такое саумал? Это порошкообразное вещество, полученное из свежего кобыльего молока методом специальной переработки, при котором натуральный, богатый витаминами, полезный для детей и взрослых продукт сохраняет свойства, но более удобен при транс­портировке, – пояснил хозяин кооператива Дархан Бекмаганбетов. – Рецепты приготовления и употребления указаны на упаковке – просто и удобно. Готовая смесь герметично расфасована.

Саумал можно добавлять в горячую сорпу, детское питание. Как пояснил Дархан Бекмаганбетов, сублимированное кобылье молоко сегодня достаточно широко используется при производстве продуктов питания и даже косметики.

– В соседней Карагандинской области тоже есть малое предприятие по выпуску сау­мала, – рассказал предприниматель. – Я живу в животноводческом Жанааркинском районе, где кобыльего молока в избытке, поэтому и решил здесь открыть цех. Сублимирование – интерес­ный процесс. Можно делать сухой кумыс, сырье для мороженого, перерабатывать фрукты – идей много.

Сельский кооператив делает только первые шаги на поприще переработки, тем не менее в ходе конкурса-выставки все визитные карточки СПК «ULYTAU BioFreeze» разобрали, а дегустация продукции прошла на ура.

– Покупателей было очень много, – не без гордости поведал хозяин производства. – Большой интерес к сотрудничеству есть со стороны предпринимателей. Конечно, среди потребителей больше всего представителей старшего поколения и, что особо отрадно, саумал пользуется популярностью у представителей других национальнос­тей, проживающих в рес­публике.

Технология сублимации на первый взгляд проста. Но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы, которые следует учитывать. К примеру, нужно заботиться о качестве сырья.

– Мы ведь закупаем свежее молоко, не каждый литр проходит проверку в лаборатории, – пояс­нил Дархан Бекмаганбетов. – Некачественный надой приходится уничтожать. Работа со свежим молоком должна быть отлаженной и быстрой, чтобы сырье не скисло. После охлаждения и пас­теризации оно проходит трех­этапную фильтрацию. К слову, совсем скоро планируем начать переработку верблюжьего молока, также делая ставку на его полезность.