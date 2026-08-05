Крепким должен быть крепеж

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Предприятие было открыто в 2008 году в рамках госпрограммы индустриально-инновацион­ного развития страны. Его продукция востребована в строительной, энергетической, железнодорожной и горно-металлургической отраслях. Метизы «made in Karaganda» повышают долю казахстанского содержания в госзакупках национальных компаний и системообразующих производств. Кроме того, их экс­портируют в Россию, Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан.

– Наши производственные мощности за последние годы выросли десятикратно – с трех до 30 тысяч тонн продукции в год. В ближайшие несколько лет планируется увеличить объемы выпуска до 50 тысяч тонн, – отмечает директор ТОО «Kaz-metiz» Дмитрий Малахов. – Сейчас завод работает над инвестиционной программой, предусматривающей строительство нового здания цеха по термической обработке проволоки, закуп нового оборудования и модернизацию имеющегося. Ожидается, что совокупные финансовые вложения превысят семь миллиардов тенге.

Новый корпус, в котором размещается цех термической обработки проволоки, уже готов. Корреспондент «Казправды» посетила его и увидела, как обычная стальная катанка превращается в материал для линий электропередачи, грозотросов и канатов, на которых в горнодобывающей отрасли крепится оборудование.

Металлические заготовки, пос­тупающие на завод, подвер­гаются переделу. Сначала катанку нагревают в печи термической обработки, а потом погружают в ванну с расплавленным свинцом. В результате она становится более прочной и пластичной. Дальше ее промывают, выпрямляют, сушат, наматывают на буты и отправляют в цех волочения. Здесь на специальных станах проволоку вытягивают, она становится­ тоньше и достигает нужного заказчику диаметра.

– В этом цехе мы в рамках инвестиционной программы установили новую линию волочения проволоки и модернизировали старую, – продолжает руководитель предприятия. – Кроме того, в прошлом году ввели в эксплуатацию новую печь термической обработки, выпущенную в Бельгии. Модернизация оборудования и инвестиции дают возможность повысить объемы выпускаемой продукции.

Но вернемся к производственному процессу. После волочения часть изготовленной проволоки оцинковывают, чтобы защитить от коррозии или воздействия других негативных факторов. Потом ее наматывают на большие шпули, упаковывают и отправляют заказчику.

Чаще всего оцинкованную проволоку используют для изготовления кабелей, линий электропередачи и грозозащитных тросов. Надо отметить, что из собственной проволоки карагандинский производитель также свивает канаты. Их применяют, к примеру, в подъемных кранах или в качестве вантов для подвесных мостов.

Еще один вид продукции, который выпускает карагандинский завод, – арматурная проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Она рифленая, благодаря чему обеспечивается сцепление с бетоном при изготовлении, к примеру, плит перекрытия для строительства домов и промышленных объектов.

Если говорить о таком показателе, как казахстанское содержание, то в продукции завода Kaz-metiz оно составляет более 90%. Да, в качестве сырья предприятие использует стальную катанку российского производства. Но подвергает ее основательной переработке, так что на выходе вполне можно считать полученное изделие отечественным.

– В Казахстане катанку из высоко­углеродистой стали нужных нам марок не производят. Более того, далеко не все металлургические комбинаты России могут ее выпускать, – констатирует Дмитрий Малахов. – Чтобы придать сырью прочность и пластичность, мы подвергаем его начальному переделу. В противном случае изготовленная из него продукция не будет выдерживать высоких нагрузок.

Рассказывая о производстве, Дмитрий Малахов акцентирует внимание на коллективе. На заводе трудится более 300 человек. Костяк составляют люди рабочих профессий, в числе которых калильщики, волочильщики, машинисты по навивке канатов. За 18 лет существования предприятия здесь успели сформироваться трудовые династии: отцы приобщают к работе сыновей. Молодежь осваивает азы профессии, стоя за пультами управления технологических линий. Иначе никак. Ведь подобных карагандинскому метизному заводу нет ни в Казахстане, ни в Центральной Азии.

Завершая мини-экскурсию по цехам, директор завода затрагивает такую актуальную тему, как защита интересов отечественных производителей. А они все чаще сталкиваются с ввозом из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, товаров по демпинговым ценам, из-за чего отечественная продукция становится неконкурентоспособной, что негативно отражается на состоянии обрабатывающей отрасли.

– Какие способы защиты отечественного бизнеса мы предлагаем? Первый – это увеличение таможенных пошлин на товары, ввозимые из третьих стран, – перечисляет директор завода Kaz-metiz. – Второй – введение обязательной сертификации на территории Казахстана на соответствие внутренним стандартам. Третий – введение преференций для отечественных производителей при закупках товаров национальными компаниями и крупными недропользователями. Без господдержки у нас не будет загрузки мощностей, а это приведет к сокращению налоговых отчислений.

Добавим, что карагандинские промышленники озвучивают свои предложения о мерах защиты отечественного бизнеса на разных уровнях: и в областном акимате, и в НПП «Атамекен», и на встречах с министрами. При этом они не перестают развивать производство и надеются, что отраслевые руководители к ним прислушаются.