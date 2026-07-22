Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году

В проекте, осуществляемом в рамках поручения Главы государства по развитию отечественного нефтегазохимического комплекса, принимают участие российские и китайские компании. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на двух ключевых технологических установках. На объекте задействовано более 2,4 тыс. человек и 300 единиц специальной техники.

Особое внимание в ходе исполнения проекта уделяется увеличению доли казахстанского содержания. Значительную часть строительно-монтажных работ выполняют отечественные подрядные организации. Ввод завода в эксплуатацию и выпуск первой продукции намечены на 2029 год. Производство полиэтилена – востребованного сырья для множества отраслей промышленности – позволит Казахстану сократить зависимость от импорта и осуществлять выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Объемы продукции после ввода завода в эксплуатацию составят около одного процента от мирового выпуска полиэтилена. По своим масштабам и технологическому оснащению новый завод станет одним из крупнейших предприятий в мире.

Оператором нефтегазохимического проекта определено ТОО «Силлено». Акционерами компании с казахстанской стороны выступает АО «НК «КазМунайГаз», а также китайская Sinopec Overseas Investment Holding и ПАО «Сибур Холдинг» из России.

По имеющейся информации, для производства полиэтилена будут использоваться жирные фракции газа с месторождений Тенгиз и KPI. Ассортимент будет представлен более чем 20 марками, при этом около 40% продукции премиального класса планируется поставлять на рынки не только Казахстана, но и в Европу, Китай.

Предприятие станет основой кластера нефтегазохимической промышленности. Продукция данного завода позволит не только полностью закрыть потребности казахстанского рынка, но и стимулировать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В частности, даст толчок к открытию предприятий по производству поли­этиленовых труб, упаковочных изделий, стройматериалов, что в итоге приведет к развитию смежных отраслей экономики.

Следует отметить, что российский «Сибур Холдинг» выступает участником проекта по выпуску полипропилена на заводе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) – «дочке» АО «НК «КазМунайГаз».

Предприятие ускоренными темпами наращивает экспорт на международные рынки. В прошлом году завод произвел более 300 тыс. тонн продукции. Этого объема достаточно для обеспечения отечественных переработчиков и выполнения экспортных контрактов. Проектная мощность комплекса составляет до 500 тыс. тонн в год.

Завод освоил выпуск 15 марок полипропилена, которые применяются для выпуска изделий в самых разных сферах.