Аида Балаева: «Очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон»

Министр призвала деятелей культуры помнить о своей ответственности и миссии перед обществом, передает Kazpravda.kz
Глава Минкультинформа Аида Балаева отреагировала на неподобающее поведение ряда казахстанских артистов, которые недавно были привлечены к адмответственности за хулиганские поступки.
«Культура - это не просто изысканный вкус и эстетическое превосходство. Прежде всего, это главный духовный измеритель любого общества. (…) К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона!» - считает отраслевой министр.
И само призвание деятеля культуры, отметила Аида Балаева, не терпит ни малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка.
«И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон. Глава государства всегда подчеркивает важность построения Справедливого Казахстана, где главенствует принцип «Закон и Порядок». Вне зависимости от должности, степени популярности, регалий и положения в обществе, закон един для всех. Государство обязано обеспечивать соблюдение этих принципов, и каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищённым. Я призываю всех помнить о своей ответственности и миссии перед обществом. Вместе мы сможем создать общество, основанное на уважении, правопорядке и культурном наследии, которое будет служить опорой для нашего будущего», - подчеркнула глава ведомства.