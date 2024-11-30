Аким сказал – аким сделал!

Статьи
3
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Форум руководителей сел прошел в регионе

Инициативу провести такое необычное мероприятие проявила общественная организация – областной филиал партии «Amanat», поставивший целью сделать форум площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия местных органов власти с населением. В регионе есть акимы в округах, которые уже могут поделиться опытом работы, а есть молодые и перс­пективные граждане в креслах руководителей. И обмен мнениями актуален.

Делегатами мероприятия стали руководители 113 сельских округов. Среди тех, кто был на форуме в качестве гос­тей, – руководители областных управлений, первый заместитель акима области Жетысу Алибек Жаканбаев, заместитель акима области Диас Есдаулетов, руководитель центрального аппарата партии «Amanat» Мади Оспанов, депутат Мажилиса Парламента Болат Керимбек.

Многие вопросы, обсужденные на форуме, касались социально-экономического развития сельских территорий, выборов сельских акимов, ключевых аспектов их работы. Алибек Жаканбаев, взяв слово, отметил, что обеспечение общественно-политической стабильности и устойчивого развития является­ главной задачей акимов на местах.

– Мы уверены, что благодаря совместной и эффективной работе сможем улучшить благосостояние жителей нашей области, создать комфортные условия для населения и динамично развивать экономику, – сказал он.

Руководитель аппарата партии «Amanat» Мади Оспанов, выступая перед делегатами форума, акцентировал внимание на ответственности местных исполнительных органов, подчеркнув, что успешное развитие института сельских акимов является ключевым моментом проводимых в стране реформ.

– Форумы сельских акимов проходят во всех регионах страны, – сказал он. – Я убежден, что предложения, идеи и инициативы, озвученные здесь, придадут новый импульс профессиональной работе и настойчивости акимов, избранных от нашей партии. В области Жетысу с июля 2021 года состоялись выборы 113 сельских акимов, из которых 111 кандидатов, выдвинутых нашей партией, одержали победу. Это является ярким свидетельством доверия населения к нашим программам и инициативам.

По его словам, партия «Amanat» уделяет особое внимание развитию предпринимательства и улучшению экономической ситуации в сельских населенных пунктах. В рамках форума обсуждались успехи, достигнутые благодаря проектам «Общество без долгов» и «Юридическая помощь», а также мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой».

Так, в рамках проекта «Общество без долгов» в областном центре была открыта проектная офисная площадка. С февраля текущего года обучение финансовой грамотности по этому проекту прошли 7 300 человек во всех районах и городах.

В текущем году в регионе планируется построить более 340 тыс. кв. м жилья, из которых за восемь месяцев введено в эксплуатацию свыше 150 тыс. кв. м. За год предполагается сдать 4 117 квартир, что позволит сократить очередь на
жилье от государства на 14%. Централизованным водоснабжением в области обеспечены 91,1% жителей.

Сельским акимам форум понравился, выступали они охотно.

– Доверие народа к партии и исполнительной власти напрямую зависит от выполнения предвыборных обещаний, – поделился своим мнением аким сельского округа Улькенагаш Панфиловского района Ермек Нурахметов. – Своевременная и качественная реализация этих обещаний – наша главная задача. Сельские акимы, работающие в отдаленных населенных пунктах, всегда нуждаются в методической поддержке. Благодаря сегодняшней встрече я приобрел новые навыки для системной организации своей работы.

В рамках форума также состоялись панельные сессии. Акимы прослушали обучающие лекции экспертов по таким направлениям, как реализация предвыборной программы партии, продвижение партийных проектов, предотвращение коррупции, государст­венные закупки, развитие доступных механизмов господдержки в агропромышленном комплексе, поддержка предпринимательства и привлечение инвестиций, а также работа с населением и укрепление общественно-политической стабильности.

#село #форум #акимы

Популярное

Все
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
«Киберпол» работает эффективно
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
«Кайрат» досрочно вышел в финал Лиги чемпионов
Восстановить управленческую вертикаль
Аланне и Марку не было равных
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Сносят самострой
Разъяснять и предупреждать
Труд, облагородь человека!
Вопрос жизни
Число пользователей Интернета в 2024 году достигло 5,5 млрд человек
Не верить фейкам, свернуть репитеры
Модернизация для общежитий
Распоряжение Главы государства
Будем друзьями?
Бойцы Нацгвардии готовы к выполнению любых задач
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Грустные думки аграрные
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
Парламентские опоры Содружества
Не врач, а Google в халате!
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Превращаем легковушку в «грузовик»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Кинофестиваль «Евразия» станет платформой для новых тенденций в киносфере - Касым-Жомарт Токаев
Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса
Закон Республики Казахстан
Лудомания: группу риска выявляют в Актюбинской области
Суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии
Слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в Алматы
В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жаркент-Хоргос»
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление
Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ – Пашинян
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Читайте также

Бойцы Нацгвардии готовы к выполнению любых задач
Модернизация для общежитий
Число пользователей Интернета в 2024 году достигло 5,5 млрд…
Разъяснять и предупреждать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]