Аким сказал – аким сделал!

Инициативу провести такое необычное мероприятие проявила общественная организация – областной филиал партии «Amanat», поставивший целью сделать форум площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия местных органов власти с населением. В регионе есть акимы в округах, которые уже могут поделиться опытом работы, а есть молодые и перс­пективные граждане в креслах руководителей. И обмен мнениями актуален.

Делегатами мероприятия стали руководители 113 сельских округов. Среди тех, кто был на форуме в качестве гос­тей, – руководители областных управлений, первый заместитель акима области Жетысу Алибек Жаканбаев, заместитель акима области Диас Есдаулетов, руководитель центрального аппарата партии «Amanat» Мади Оспанов, депутат Мажилиса Парламента Болат Керимбек.

Многие вопросы, обсужденные на форуме, касались социально-экономического развития сельских территорий, выборов сельских акимов, ключевых аспектов их работы. Алибек Жаканбаев, взяв слово, отметил, что обеспечение общественно-политической стабильности и устойчивого развития является­ главной задачей акимов на местах.

– Мы уверены, что благодаря совместной и эффективной работе сможем улучшить благосостояние жителей нашей области, создать комфортные условия для населения и динамично развивать экономику, – сказал он.

Руководитель аппарата партии «Amanat» Мади Оспанов, выступая перед делегатами форума, акцентировал внимание на ответственности местных исполнительных органов, подчеркнув, что успешное развитие института сельских акимов является ключевым моментом проводимых в стране реформ.

– Форумы сельских акимов проходят во всех регионах страны, – сказал он. – Я убежден, что предложения, идеи и инициативы, озвученные здесь, придадут новый импульс профессиональной работе и настойчивости акимов, избранных от нашей партии. В области Жетысу с июля 2021 года состоялись выборы 113 сельских акимов, из которых 111 кандидатов, выдвинутых нашей партией, одержали победу. Это является ярким свидетельством доверия населения к нашим программам и инициативам.

По его словам, партия «Amanat» уделяет особое внимание развитию предпринимательства и улучшению экономической ситуации в сельских населенных пунктах. В рамках форума обсуждались успехи, достигнутые благодаря проектам «Общество без долгов» и «Юридическая помощь», а также мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой».

Так, в рамках проекта «Общество без долгов» в областном центре была открыта проектная офисная площадка. С февраля текущего года обучение финансовой грамотности по этому проекту прошли 7 300 человек во всех районах и городах.

В текущем году в регионе планируется построить более 340 тыс. кв. м жилья, из которых за восемь месяцев введено в эксплуатацию свыше 150 тыс. кв. м. За год предполагается сдать 4 117 квартир, что позволит сократить очередь на

жилье от государства на 14%. Централизованным водоснабжением в области обеспечены 91,1% жителей.

Сельским акимам форум понравился, выступали они охотно.

– Доверие народа к партии и исполнительной власти напрямую зависит от выполнения предвыборных обещаний, – поделился своим мнением аким сельского округа Улькенагаш Панфиловского района Ермек Нурахметов. – Своевременная и качественная реализация этих обещаний – наша главная задача. Сельские акимы, работающие в отдаленных населенных пунктах, всегда нуждаются в методической поддержке. Благодаря сегодняшней встрече я приобрел новые навыки для системной организации своей работы.

В рамках форума также состоялись панельные сессии. Акимы прослушали обучающие лекции экспертов по таким направлениям, как реализация предвыборной программы партии, продвижение партийных проектов, предотвращение коррупции, государст­венные закупки, развитие доступных механизмов господдержки в агропромышленном комплексе, поддержка предпринимательства и привлечение инвестиций, а также работа с населением и укрепление общественно-политической стабильности.