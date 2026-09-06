Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Энергетика

Глава Минэнерго рассказал о результатах отрасли в своем поздравлении

Фото: Пресс-служба Правительства

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником и рассказал об основных итогах работы отрасли, передает Kazpravda.kz.

По словам главы ведомства, прошлый год стал рекордным для нефтяного сектора страны: объем добычи нефти достиг 99,5 млн тонн. При этом развитие отрасли сегодня связано не только с увеличением добычи, но и с расширением переработки, нефтегазохимии и газовой инфраструктуры.

«За каждой тонной нефти, каждым кубометром газа стоят ваш труд, ответственность и высокий профессионализм. Каждый день вы обеспечиваете стабильную работу предприятий, развитие экономики и энергетическую безопасность нашей страны», — отметил Ерлан Аккенженов.

В прошлом году казахстанские нефтеперерабатывающие заводы переработали 18,4 млн тонн нефти. Одновременно в стране развиваются новые производства и создаются рабочие места.

Отдельно министр остановился на газификации. Ее уровень в Казахстане превысил 64%, а доступ к природному газу получили более 13 млн человек.

«Наша задача - двигаться дальше и сделать эту возможность доступной для всех жителей нашей страны. Все эти достижения стали возможны благодаря вашей ежедневной работе, профессионализму и ответственности. За каждой цифрой стоят люди, их знания, опыт и труд», — подчеркнул министр.

Ерлан Аккенженов также поблагодарил ветеранов нефтегазовой отрасли, отметив их вклад в создание основы для ее дальнейшего развития.

«Вы создавали основу, на которой сегодня развивается отрасль. Ваш опыт и пример остаются для нас очень ценными», — обратился глава Минэнерго к ветеранам.

Министр пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия, безопасной работы и успешной реализации новых проектов.

#газ #нефть #энергетика

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