Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин

Государственный архив города Астаны к 100-летию отважного акмолинца Альмукана Сембинова организовал «круглый стол» «Ерлігі ұрпаққа ұран», на который пригласил его родственников, ветеранов и молодежь, представил документы и фото­графии нашего земляка.

– Президент Касым-Жомарт Токаев всегда говорит об уважении к ветеранам Великой Отечественной войны, – говорит директор Государственного архива города Астаны Жангельды Бимолдин. – На III Национальном курултае Глава государства отметил, что Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение нас­тоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества. Государство проводит работу по сохранению памяти о казахстанцах, совершивших в годы Великой Отечественной войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Нынешнюю встречу мы проводим в поддержку политики Президента.

По его словам, отвага Альмукана Сембинова является примером патриотизма для будущих поколений и память о нем навсегда вписана в историю нашей страны. В следующем году, к 80-летию Победы, столичный архив планирует издать о нем отдельную книгу.

Судьба красноармейца

В столичном госархиве сохранились личные документы нашего земляка. Родился будущий герой в ауле № 4 колхоза Джамбул Акмолинского района одноименной области в семье крестьян, затем родители пере­ехали в Акмолинск. В 1941 году окончил 10 классов, работал учителем в семилетней школе села Островное, ушел на войну добровольцем раньше призыва.

Как указано в наградном списке, разведчик взвода пешей разведки 1 210-го стрелкового полка (362-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) красноармеец Альмукан Сембинов 27–28 июня 1944 года в числе первых на подручных средствах преодолел реку Днепр у населенного пункта Старая Травна-Прибор, расположенного в восьми километрах юго-западнее города Быхова Могилевской области Белоруссии и с ходу вместе с другими разведчиками вошел в Быхов. В завязавшемся бою красноармеец Сембинов сразил несколько гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 15 августа 1944 года Альмукан Оспанович был награжден орденом Славы 3-й степени.

29 августа 1944 года разведчик взвода пешей разведки 1 210-го стрелкового полка (362-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) красноармеец Альмукан Сембинов, находясь в группе захвата, в районе населенного пункта Кулеше, расположенного в 45 километрах северо-восточнее польского города Ломжа, ворвался в траншею противника, уничтожил из автомата двух солдат и одного захватил в плен. Прикрывая отход разведчиков с пленным, красноармеец Сембинов уничтожил около десяти гитлеровских автоматчиков. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 3 сентября 1944 года крас­ноармеец Сембинов наг­ражден орденом Славы 2-й степени.

Красная армия двигалась в Германию. Теперь уже командир отделения взвода пешей разведки 1 210-го стрелкового полка (362-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец Альмукан Сембинов вместе с другими разведчиками 17 апреля 1945 года вор­вался в город Мюльрозе, расположенный в 12 километрах юго-западнее Франкфурта-на-Одере, захватил в плен девять солдат. В схватке с неприятелем Альмукан был ранен, но продолжал руководить отделением. 22 апреля 1945 года крас­ноармеец Сембинов с вверенным ему отделением, находясь в тылу противника, устроил засаду на левом берегу реки Одер у города Бернис-Бухолс, расположенного западнее города Мюльрозе. Внезапно напав на штабную машину, разведчики сразили двух гитлеровцев, одного взяли в плен. 26 апреля 1945 года отделение под командованием Альмукана Сембинова, находясь в засаде у населенного пункта Шеспцинг (Германия), подбило бронетранспортер и пленило троих вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Сембинов Альмукан Оспанович награжден орденом Славы 1-й степени (№ 1808), став полным кавалером ордена Славы (указами Президиума ВС СССР от 6 сентября 1967 г. и от 30 апреля 1975 г. были введены дополнительные льготы полным кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Сою­за. – Прим. ред.).

– Альмукан Сембинов прошел путь от рядового разведчика до командира разведывательного взвода. Войну закончил старшим лейтенантом, помимо орденов Славы, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», знаком «Отличный разведчик», а также множеством других наград, – говорит представитель управления по делам обороны Астаны полковник запаса Гани Артыков.

Альмукан Сембинов (в центре) с однополчанами

По его словам, наша цель – воспитывать молодежь на примере предков, одержавших победу в Великой Отечест­венной войне.

– Благодарю работников столичного архива за то, что они находят документы наших героев, приглашают их родственников, собирают воспоминания, – говорит Евгений Галюк, труженик тыла. – Восхищаюсь мужеством Альмукана Оспановича. В 17 лет просился на фронт, но его не взяли, потому что призывали тогда с 19 лет. Но все-таки Альмукан своего добился, ушел на фронт раньше призывного возраста, в 18. В годы войны я находился на оккупированной территории Беларуси, и мне пришлось с мамой стоять на лугу вместе с другими крестьянами меж двух фашистских пулеметов в ожидании, когда нас расстреляют за поддержку партизан. Лишь чудо тогда спасло нас. Я горжусь, что Альмукан Оспанович вместе с моим отцом освобождал наши родные места летом 1944 года.

Как свидетельствуют архивные документы, Альмукан после войны вернулся в Акмолинск, занимался партийно-комсомольской работой. В автобиографии, хранящейся теперь в архиве, он записал, что с 1949 по 1951 год являлся слушателем партийной школы при ЦК КПК, экстерном окончил исторический факультет Казахского педагогического института. С 1951 по 1954 год был замес­тителем начальника политотдела строи­тельства Сталинско-Магнитогорской магистрали (железная дорога Карталы – Акмолинск), работал директором Акмолинской межобластной школы строительных мастеров, Акмолинского строительного техникума.

Ему присвоено звание почетного граж­данина Целинограда, его именем в городе названа улица.

Как завещал дедушка

С большим вниманием участники «круглого стола» слушали воспоминания родственников героя.

– Дядю Альмукана я хорошо помню, хотя была еще маленькой, – говорит Бахыт Алтаева, племянница Альмукана Сембинова. – К тому же много о нем рассказывала моя мама. В документах хорошо описываются его боевые заслуги, а я хочу рассказать, каким ярким человеком он был в обычной мирной жизни. Когда приходил на любое мероприятие в Акмолинске, все поневоле вставали, оборачивались и смотрели на него, настолько сильной энергетикой, харизмой он обладал. Дядя умел располагать к себе людей, мог пошутить, посмеяться или, наоборот, выс­тупить со всей серьезностью, как требует обстановка. Такие качества и еще сильный характер ему очень помогали. Ведь война – это голод, грязь, слезы, кровь. Человек, слабый духом, такого напряжения не выдержит, а дядя Альмукан стойко прошел весь тяжелый путь солдата до конца войны. У дяди не было сыновей, только три дочери. И в нашем роду мало мужчин, но женщины боевые, сильные. Мы, его наследники, думаю, взяли очень многое от дяди Альмукана, завещавшего нам быть стойкими, сильными. В 2022 году мы установили мемориальную доску в его честь, она прикреплена к стене дома на пересечении улиц Сембинова и Кенесары. Сделали мы это потому, что улица имени Сембинова есть, а к сожалению, не все горожане сейчас знают о том, кем он был. Но я верю, что память о нем сохранится на долгие годы.

– Дедушка и бабушка познакомились после войны в Акмолинске на танцах, – говорит Руслана Клименко, внучка старшей дочери Альмукана Сембинова Риммы. – Бабушка Магира рассказывала, что он с войны пришел такой красивый, всем девушкам нравился. Но он ухаживал только за ней, и потом они поженились. У них родились три дочери – Римма, Фатима и Ирина. Я застала его живым, мне было три года, когда дедушки не стало. Бабушка говорила, что он был настоящий разведчик, подходил неслышно, когда она готовила у плиты, и в шутку пугал ее. Он очень рано просыпался, как штык в шесть часов утра уже был на ногах, собирался на работу. Помню, что дедушка меня брал на рыбалку. Вообще, охота и рыбалка для него были отдушиной, вместе с моим отцом и зимой, и летом на выходных ездили, у него была машина ГАЗ-69. Бабушка рассказывала, как однажды дедушка ей сказал: «Я возьму Руслану с собой, а вечером мы вернемся». А на самом деле в тот раз дома не было нас трое суток. Такая долгая рыбалка приключилась... Друзей у него было много. Пос­ле войны в Акмолинске-Целинограде фронтовики часто вместе собирались, вспоминали былое.

Мы благодарны дедушке Альмукану за то, что он вместе с другими крас­ноармейцами завоевал для нас мир, дал возможность нам жить свободно и счастливо. Моя мама окончила школу на отлично. Уехала учиться в Москву, в МГУ, затем вернулась, преподавала физику и математику в лицее № 9. После этого ее пригласили работать в милицию, сначала в комиссию по делам несовершеннолетних, затем в уголовный розыск. На пенсию ушла с должности начальника штаба уголовного розыска в звании капитана. Фатима, вторая дочь, работала в Акмолинске первым секретарем обкома комсомола. Свою третью дочь Ирину дедушка Альмукан назвал в честь медсестры, которая его, раненого, вынесла в 1944 году с поля боя. Ирина долгие годы возглавляла общество «Знание» в нашем городе.

Как вспоминает внучка, бабушка Магира рассказывала, что дедушка помогал всем городским ветеранам материально и морально. Весь Акмолинск его знал. В один из послевоенных годов он участвовал в параде в Москве 9 Мая. Альмукан Сембинов жил в квартире двухэтажного жилого дома по адресу: улица Коммунистическая, 70-а, сейчас это улица Бигельдинова.

На заседании «круглого стола» прозвучало предложение навсегда сохранить имя Альмукана Сембинова в памяти страны и астанинцев. Член медиагруппы Совета ветеранов Астаны Амангельды Аширов предложил учредить медаль героя, установить бюст Альмукана Сембинова и, учитывая, что он был первым директором строительного техникума, присвоить его имя столичному политехническому колледжу.