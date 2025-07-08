В этом году в этих международных спортивных состязаниях приняли участие более 14 000 атлетов из 94 стран

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В Бирмингеме (штат Алабама, США) завершился чемпионат Всемирных игр среди полиции и правоохранительных органов World Police and Fire Games 2025, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на первый спортивный паблик в Акмолинской области @sport_akmola

Республику Казахстан на этих «мини-Олимпийских играх» представляли семь сотрудников различных силовых ведомств. И одним из самых успешных участников турнира стал спортсмен из Акмолинской области, представитель бойцовского клуба ZHAS_DYNAMO_TEAM Галымжан Катбаев. Он вновь доказал свое мастерство, завоевав золотую медаль в соревнованиях по грепплингу.

Это уже второе «золото» в его карьере на Всемирных играх. Первая победа была в 2022 году на чемпионате в Роттердаме (Нидерланды).

Итоги соревнований по грепплингу: первое место у Галымжана Катбаева (Казахстан), на втором месте Дрю Лидон (США, пожарная служба г. Джефферсонвилл), на третьем — Амарбаясгалан Алтангерел (Монголия, Национальное полицейское агентство).