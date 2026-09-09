Четыре золотые медали завоевали казахстанцы на турнире по триатлону в Баку

В столице Азербайджана завершился масштабный международный турнир по триатлону ALUFAR IRONMAN 70.3 Baku, сообщает Kazpravda.kz

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Престижные состязания впервые прошли на легендарной бакинской трассе, объединив мировой спорт, бизнес и дух экстремальных достижений. На старт вышли более 1000 атлетов из 64 стран мира, преодолев тяжелейшую дистанцию IRONMAN 70.3 (1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега).

Особой страницей турнира стало рекордное представительство нашей страны: каждый четвертый участник соревнований прибыл из Казахстана, продемонстрировав колоссальный интерес региона к развитию триатлона. Этот мощный десант воплотился не только в масштабе, но и в спортивных результатах на мировой арене.

Представители казахстанской школы триатлона навязали жесткую борьбу мировой элите в самых конкурентных возрастных категориях и доказали свое превосходство, завоевав высшие награды турнира:

Анастасия Мосиенко блестяще прошла всю дистанцию и поднялась на высшую ступень пьедестала почета, завоевав золотую медаль в возрастной категории 30–34 года среди женщин.

Опытный казахстанский атлет Владимир Михайлов продемонстрировал мастерство высшего класса, выиграв «золото» в возрастной категории 60–64 года среди мужчин.

Особой гордости заслуживают выступления казахстанских команд в эстафетном формате. В условиях жесткой конкуренции среди 47 сильнейших коллективов планеты наши соотечественники не оставили шансов соперникам, завоевав сразу два престижнейших титула:

Женская команда Team Nomad Queens одержала триумфальную победу, заняв 1-е место в женской эстафете!

Смешанный состав Team Triunuty показал невероятную сыгранность и скорость, поднявшись на высшую ступень пьедестала и взяв 1-е место в смешанной эстафете!

Казахстанские спортсмены внесли весомый вклад в общую копилку достижений турнира, где лучшие атлеты получили путевки на престижный Чемпионат мира по триатлону «IRONMAN 70.3» 2027 года в США.

Проведение турниров мирового уровня в регионе стало возможным благодаря синергии ключевых лидеров:

Нурлан Абдуов — известный международный инвестор родом из Казахстана, основатель компании Rockline Athletics и обладатель лицензии IRONMAN в странах СНГ (известный также своими масштабными экспедициями и установлением мировых рекордов).

Фарид Фархадзаде — президент Федерации триатлона Азербайджана, основатель компании ALUFAR (титульный партнёр и владелец гонки).