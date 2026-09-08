Молодежный турнир по Counter-Strike 2 пройдет в Астане

Спорт,Столица,Технологии
Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие проводится в поддержку инициативы «Астана - город без наркотиков»

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Астане намечается молодежный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, организованный ДП города в рамках профилактики наркоправонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В турнире примут участие молодежные команды столицы, а также команды, сформированные из медийных лиц и сотрудников правоохранительных органов. 

Мероприятие проводится в поддержку инициативы «Астана - город без наркотиков» и направлено на популяризацию современных и актуальных форматов досуга, командного взаимодействия и ответственного отношения к своему будущему.

«Турнир станет площадкой для общения, новых знакомств и командного соперничества, объединяя участников вокруг общей идеи - выбора безопасного и позитивного образа жизни. Проведение подобных мероприятий позволяет выстраивать открытый диалог с молодежью и использовать современные форматы взаимодействия для профилактики наркоправонарушений. Киберспорт, спорт, творчество и другие востребованные направления досуга помогают молодежи реализовывать свой потенциал, развивать командные навыки и проводить свободное время с пользой»,  отмечается в официальном пресс-релизе.

Турнир пройдёт 13 сентября в GameClub по улице К. Аманжолова , 22 А. Регистрация и команд начнется в 09:00 утра.

#турнир #молодежь #Counter-Strike

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Открытая и эффективная работа
Восемь из десяти – довольны
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Поддержка на каждом этапе
За каждым названием – история
Конституция определяет вектор развития страны
Международные коридоры и транзитный потенциал
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Оценка за директорство
Подвела жажда наживы
Яркие краски Flamingo Fest
В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора
В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электросетей
Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию
В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Школа начинается с заботы
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
Уродился хлеб на славу
От «Аталанты» до «Риги»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

В Китае робот-гуманоид сам сошел с производственной линии
Вакцинация против гриппа и ОРВИ: где получить прививку в Ас…
В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию
Массовый осенний забег пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]