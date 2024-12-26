Актауского блогера арестовали на 10 суток после съемки с места крушения самолета

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev/

Об этом в соцсетях проинформировал его адвокат Айбек Суюндуков.

«Постановлением Тупкараганского районного суда Мангистауской области Сарсенбаев признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Судом наложено взыскание в виде административного ареста на 10 суток», — написал адвокат Айбек Суюндуков.

Напомним, ранее блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал снимки с места крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» близ аэропорта Актау на своей странице в соцсетях. Шокирующие кадры показывают масштабы трагедии. Его снимки быстро распространились в казахстанских и зарубежных соцсетях и СМИ.

Вчера, 25 декабря Азамат Сарсенбаев рассказал о том, что его задержали сотрудники полиции.

«Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в правоохранительных органах.

В свою очередь блогер, чьи фотографии природы Мангистау получили известность среди казахстанцев, утверждает, что проводил съемку по просьбе мировых новостных изданий и никаких законных оснований его задерживать не было.