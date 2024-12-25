Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал снимки на своей странице в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Шокирующие кадры показывают масштабы трагедии.

«Место крушения самолета Баку-Грозный. 28 километр от города Актау», – гласит подпись к публикации.

Под постом подписчики выражают соболезнования семьям погибших людей при крушении самолета.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

Силами МЧС пожар на месте крушения пассажирского лайнера ликвидирован полностью.

Позже стало известно о 26 выживших. На момент публикации новости, по данным МЧС, их число выросло до 28.

На борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа. Семеро пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся в реанимации, двое госпитализированных – дети.

По предварительным данным Минтранса, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ.