Мангистауского блогера задержали после публикации фото с места авиакатастрофы в Актау

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Блогер предположил, что по этой причине его задержали сотрудники полиции.

«Меня задержали. Еду в УП города Актау. Скорее всего, за съемку места крушения самолета. На данный момент все мировые СМИ от @reuters @guardian @bbcnews @lemondefr и т.д. используют мои фотографии», – посетовал он.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, 28 человек выжило. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. По предварительным данным МЧС, из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия.

Представители Азербайджана также направились в Казахстан для расследования причин крушения пассажирского лайнера.

На место авиапроисшествия в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор республики.