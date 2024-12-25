Мангистауского блогера задержали после публикации фото с места авиакатастрофы в Актау

Происшествия , Гражданская авиация
80
Дана Аменова
корреспондент

Азамат Сарсенбаев ранее показал снимки с места крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» близ аэропорта Актау, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Блогер предположил, что по этой причине его задержали сотрудники полиции.  

«Меня задержали. Еду в УП города Актау. Скорее всего, за съемку места крушения самолета. На данный момент все мировые СМИ от @reuters @guardian @bbcnews @lemondefr и т.д. используют мои фотографии»,  – посетовал он.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. 

По данным МЧС, 28 человек выжило. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. По предварительным данным МЧС, из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. 

Представители Азербайджана также направились в Казахстан для расследования причин крушения пассажирского лайнера.

На место авиапроисшествия в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор республики. 

 

 

#задержание #Актау #блогер #фото #авиакатастрофа

Популярное

Все
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Все лучшее – детям!
Финансовая грамотность растет
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Социальная поддержка населения в цифрах
Жизнь после паводка
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Холодец
На Алаколь за счет государства
Что нам стоит парк застроить?
Дармовщине приходит конец
Глубинка становится ближе
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Успехи казахстанцев на мировых кортах
«Шабыт» – ода вдохновению
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Два «золота» за два дня
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Подключены дополнительные номера горячей линии МЧС по авиак…
О состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау расск…
Крушение самолета: Уголовное дело находится на контроле ген…
Авиакатастрофа в Актау: Хронику событий описали в МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]