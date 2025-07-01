Актаускую организацию образования привлекли к суду после жалоб родителей

Закон и Порядок,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Департаменту торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области удалось добиться возврата денег в пользу потребителей, пострадавших от действий актауской частной образовательной организации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минторговли и интеграции РК, в конце 2024 года в департамент поступила первая жалоба от жительницы города. Она записала двух своих детей на дополнительные учебные курсы и оплатила годовое обучение в полном объеме. Однако в связи с переводом детей в другую школу занятия были прекращены, а организация, несмотря на письменные обязательства, вернула лишь часть уплаченных средств. Остаток – свыше 400 тысяч тенге – так и не был возвращен.

Как показала дальнейшая практика, случай оказался не единичным. В течение декабря и января в департамент поступили аналогичные жалобы от других жителей. Всего – 14 потребителей. Все они оплатили образовательные услуги, которые в полной мере так и не были предоставлены. При этом вернуть потраченные средства самостоятельно им не удалось.

Причины отказа от обучения были разными: кто-то столкнулся с семейными обстоятельствами, кто-то сменил место жительства, а некоторые родители действовали на доверии и не заключали письменных договоров. Размер требований варьировался от 185 000 до 468 000 тенге.

Общая сумма заявленных требований составила 5 541 025 тенге. Учитывая системный характер нарушений, департамент, руководствуясь статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РК и подпунктом 8 статьи 5 Закона РК «О защите прав потребителей», выступил в защиту неопределённого круга потребителей в судебном порядке.

Дело было рассмотрено в упрощенном (письменном) производстве в специализированном межрайонном суде №2 города Актау. Суд признал доводы департамента обоснованными и обязал организацию вернуть 14 потребителям общую сумму в 5 541 025 тенге, а также выплатить 55 411 тенге в пользу государства в качестве судебных расходов.

Решение суда подтвердило эффективность механизма коллективной защиты прав потребителей и стало весомым сигналом о недопустимости нарушения условий договора со стороны поставщиков услуг.

Департамент напоминает: в случае нарушения ваших прав не оставайтесь в стороне – своевременно обращайтесь за защитой. Каждое обращение рассматривается в рамках закона, и по нему обязательно будут приняты соответствующие меры. Ваши права – под надежной защитой.

#суд #Образование #потребители

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