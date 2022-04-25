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Акцент – на практические шаги
Калмыков Ануар
корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в Москве принял участие в заседании «Центральная Азия + Россия» и провел переговоры с главой МИД РФ.

Пятое заседание министров иностранных дел формата «Цент­ральная Азия + Россия» прошло в режиме видеоконференцсвязи. Главы делегаций рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия шести стран. Приоритетное внимание уделено обеспечению стабильности в Центральной Азии в контексте развития ситуации в Афганистане.

В ходе заседания стороны отметили важность дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, в том числе по посткризисному восстановлению экономик, консолидации усилий по обеспечению продовольственной безопасности. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам.

По итогам заседания участники выразили готовность сосредоточить усилия на расширении межрегионального экономического сотрудничества.

В ходе рабочего визита заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Москву состоялись переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня. Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, подписан План мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

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