МВД запустило необычную профилактическую акцию для автомобилистов

Закон и Порядок

Полицейские Карагандинской области совместно с мобильной шиномонтажной мастерской помогали водителям в пути

Фото: МВД РК

В Карагандинской области сотрудники батальона патрульной полиции совместно с мобильной шиномонтажной мастерской провели необычную профилактическую акцию для автомобилистов. На одной из самых загруженных республиканских автодорог водителям бесплатно проверяли состояние шин, измеряли давление в колесах и при необходимости устраняли выявленные неисправности, передает Kazpravda.kz.

Особое внимание уделялось техническому состоянию автомобилей, поскольку неисправность шин остается одной из причин серьезных аварий на трассах.

«За шесть месяцев текущего года на обслуживаемых нами участках республиканских автодорог зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами аварий остаются усталость и сон за рулем, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Однако существует еще один фактор риска, которому многие водители не придают значения, — техническое состояние автомобиля, особенно состояние шин. За полгода на трассах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стала разгерметизация колес вследствие износа шин. Именно поэтому сегодня каждому водителю, следующему на дальние расстояния, специалисты бесплатно проверяли давление в шинах, оценивали их техническое состояние и, при необходимости, сразу устраняли выявленные недостатки», — сообщили в МВД.

Во время акции специалисты мобильного шиномонтажа выявили несколько потенциально опасных случаев. Так, у одного из водителей, следовавшего в Алматы, давление в колесах значительно превышало допустимую норму. В условиях высокой температуры воздуха это могло привести к перегреву покрышек и их разгерметизации. После проверки давление было приведено к нормативным показателям, а водителю разъяснили возможные последствия дальнейшей эксплуатации автомобиля.

В департаменте полиции Карагандинской области напомнили, что перед каждой дальней поездкой необходимо проверять техническое состояние автомобиля, уделяя особое внимание исправности шин и давлению в них. Водителям также рекомендовано соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии усталости и делать остановки для отдыха при первых признаках сонливости.

#полиция #Караганда #дорога

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