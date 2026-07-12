Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане

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В Петропавловске состоялся первый выпуск студентов совместных образовательных программ Kozybayev University и Университета Аризоны. Выпускники получили сразу два диплома — казахстанского и американского университетов, передает Kazpravda.kz.

Документы о высшем образовании, а также благодарственные письма отличникам учебы и активистам вручили министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, Джули Стаффт и президент University of Arizona Суреш Гаримелла.

Партнерство Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева и Университета Аризоны стартовало в 2022 году. Оно стало первым проектом по открытию зарубежного университетского микрокампуса в Казахстане и сегодня считается одним из крупнейших международных образовательных проектов в стране.

«Перед нами первые выпускники первого зарубежного университета – Университета Аризоны – в Казахстане. Именно этот университет в 2022 году первым откликнулся на инициативу Главы государства. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это решение полностью оправдало себя. Университет Аризоны стал не просто первым зарубежным университетом, открывшим микрокампус в Петропавловске. Он стал первопроходцем новой модели международного высшего образования, основанной на академическом качестве, взаимном доверии и общей ответственности за подготовку специалистов будущего», – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Сегодня по совместным образовательным программам двух университетов обучаются более 1 200 студентов, из них 359 - по программам двойного диплома. В настоящее время реализуются шесть программ двойного диплома и 12 международных образовательных программ.

Помимо подготовки студентов, университеты ведут совместные научные исследования в области геномики, агротехнологий, водных ресурсов и полимеризации серы.