Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области

Фото: МЧС

В Карасайском районе Алматинской области, в районе Большого Алматинского пика, четверым туристам потребовалась помощь спасателей во время спуска с гор, передает Kazpravda.kz.со ссылкой на МЧС

Сообщение о том, что группа сбилась с маршрута и не может самостоятельно продолжить спуск, поступило на пульт 112.

Для проведения аварийно-спасательных работ незамедлительно выдвинулись спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы. В результате спасательных работ туристы были найдены и благополучно сопровождены до парковки «Проходная». В медицинской помощи спасенные не нуждались.