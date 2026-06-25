Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

статью 44 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Предоставление земельного участка и изменение его целевого назначения для строительства автогазозаправочных станций осуществляются

с учетом ограничений, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан о газе и газоснабжении.».

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 124-1:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Цены розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, определяются путем применения коэффициентов в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о газе и газоснабжении.»;

пункт 3 дополнить словами «, а также цены розничной реализации товарного газа, определенные путем применения коэффициентов в случае превышения утвержденных норм потребления»;

2) пункт 1 статьи 124-5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) розничной реализации сжиженного нефтяного газа в целях производства тепловой энергии для многоквартирного жилого дома,

не подключенного к сетям централизованной системы теплоснабжения;»;

3) в статье 124-8:

абзац седьмой подпункта 1) после слов «товарного газа,» дополнить словами «сжиженного нефтяного газа,»;

абзац второй подпункта 4-1) после слов «товарного газа,» дополнить словами «сжиженного нефтяного газа,».

3. В Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года:

статью 120 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Строительство автогазозаправочных станций осуществляется

с учетом требований, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан о газе и газоснабжении.».

4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

1) в статье 1:

подпункт 2-7) после слова «генерации» дополнить словами

«или проектных аукционных торгов на строительство вновь вводимых

в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций»;

подпункт 2-8):

после слова «генерации» дополнить словами «и проектных аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций»;

дополнить словами «и проектных аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций»;

подпункты 2-16) и 2-17) изложить в следующей редакции:

«2-16) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций – тариф, определенный по итогам проектных аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций или определенный Правительством Республики Казахстан на основании

технико-экономического обоснования, включающий в себя на период окупаемости возврат суммы капитальных затрат и вознаграждений

по соответствующим займам, норму рентабельности на инвестированный капитал, затраты на производство электрической энергии, затраты

на техническое обслуживание и поддержание эксплуатационной готовности, подлежащий индексации и корректировке в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

2-17) гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция

с комплексом водохозяйственных и гидротехнических сооружений и оборудованием, осуществляющими накопление и производство электрической энергии;»;

дополнить подпунктами 2-18), 2-19) и 2-20) следующего содержания:

«2-18) диспетчерское технологическое управление – процесс, осуществляемый диспетчером и предназначенный для решения задач контроля и управления режимами функционирования электрических сетей посредством автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления, а также приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновении технологических нарушений, требующих принятия мер реагирования и устранения отказов и повреждений;

2-19) проектные аукционные торги на строительство вновь вводимых

в эксплуатацию гидроаккумулирующих электростанций (далее – проектные аукционные торги) – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в цифровой системе на основе аукциона, направленный

на отбор проектов по строительству гидроаккумулирующих электростанций

и определение их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

2-20) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций – тариф, определенный по итогам тендера, проведенного уполномоченным органом, на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, включающий в себя возврат суммы капитальных затрат и вознаграждений по соответствующим займам, привлеченным для реализации проекта, и норму рентабельности

на инвестированный капитал, подлежащий ежегодной индексации

на уровень инфляции, определяемый по данным уполномоченного

органа в области государственной статистики, или ежегодной индексации

с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан;»;

в подпункте 22) слова «энергопроизводящей организацией и (или)» исключить;

подпункт 48) после слова «организация,» дополнить словами «имеющая лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии,»;

2) в статье 5:

подпункт 70-34) дополнить словами «групп лиц (далее – Реестр)»;

дополнить подпунктом 70-56) следующего содержания:

«70-56) разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по передаче электрической энергии;»;

3) в статье 6:

в части первой пункта 2 слово «внеплановой» исключить;

пункт 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) исполнением мероприятий, определенных инвестиционным



соглашением на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом.»;

4) статью 7-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 7-1. Лицензирование в сфере

электроэнергетики

1. Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

2. Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения осуществляется энергоснабжающими организациями, имеющими лицензию на занятие данным видом деятельности.

Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения выдается организациям, соответствующим следующим квалификационным требованиям:

1) наличие электрических сетей (кабельных или воздушных линий электропередачи) не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10, 6, 0,4 киловольт) с непосредственной технологической связью с национальной электрической сетью;

2) наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети,

за исключением юридических лиц, сто процентов акций (долей участия

в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся

в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность согласно подпунктам 3), 4) и 14) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», для которых наличие двенадцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии является достаточным.

3. Выдача, приостановление, возобновление действия, отзыв лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии осуществляются уполномоченным органом в порядке и по основаниям, которые установлены Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и настоящим Законом.

Действие лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии может быть приостановлено на срок не более шести месяцев в случаях:

1) обнаружения недостоверных сведений в материалах лицензиата, представленных при получении лицензии на осуществление деятельности

по передаче электрической энергии;

2) неисполнения в установленный срок предписания органа контроля об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

3) добровольного обращения лицензиата в уполномоченный орган.

При приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии лицензиат продолжает осуществлять деятельность по передаче электрической энергии по своим электрическим сетям в соответствии с подпунктом 3) пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона.

В случае неустранения замечаний, явившихся основанием для приостановления деятельности по передаче электрической энергии,

до истечения срока приостановления уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента истечения срока приостановления инициирует процедуру отзыва лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.

Возобновление действия лицензии на осуществление деятельности

по передаче электрической энергии осуществляется по обращению лицензиата в порядке, установленном пунктами 3 и 7 статьи 45 Закона

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

С момента отзыва лицензии на осуществление деятельности

по передаче электрической энергии собственник электрических сетей обязан в течение шести месяцев передать свои сети в соответствии с пунктом 2

статьи 13-1 настоящего Закона.

4. Проверки, проводимые на соответствие квалификационным

или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», осуществляются органом контроля в отношении энергопередающих организаций в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

5) статью 12 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Имущественный комплекс гидроэлектростанций мощностью более 35 МВт и гидроаккумулирующих электростанций, реализующих услугу по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии

с подпунктами 1-1), 1-2) и 1-3) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона,

при наступлении фактического срока окупаемости подлежит передаче

на безвозмездной основе в государственную собственность в технически исправном состоянии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.»;

6) статью 13 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Собственникам электрических сетей, не имеющим лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, допускается подключать новых потребителей и выдавать технические условия

на присоединение к своим электрическим сетям до 15 кВт.»;

7) статью 13-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 13-1. Требования к деятельности по передаче

электрической энергии

1. Для оказания услуг по передаче электрической энергии собственники электрических сетей обязаны иметь лицензию

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии,

за исключением системного оператора, собственников электрических сетей, заключивших до 1 января 2025 года концессионные договоры

на строительство и эксплуатацию линий электропередачи, осуществляющих деятельность без получения лицензии и по тарифам, утвержденным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

2. Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, осуществляет в полном объеме реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе в доверительное управление или путем реорганизации своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к сетям которой они подключены, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, или осуществляет передачу электрической энергии по своим электрическим сетям в соответствии

с подпунктом 3) пункта 6 настоящей статьи.

Приобретение электрических сетей между аффилированными энергопередающими организациями не допускается.

Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, не вправе передавать такие сети энергопередающей организации, к электрическим сетям которой они не подключены.

При этом электрические сети, не подключенные к сетям других энергопередающих организаций, а также подключенные напрямую

к национальной электрической сети и (или) шинам энергопроизводящих организаций, передаются в ближайшую региональную электросетевую компанию, находящуюся на территории одной территориальной единицы (области).

Оценка стоимости активов собственников электрических сетей,

не имеющих лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, при реализации (продаже) энергопередающим организациям (к чьим сетям непосредственно подключены) осуществляется по остаточной стоимости в соответствии с законодательством

Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Оценка стоимости активов собственников электрических сетей,

не имеющих лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, производится приобретающей энергопередающей организацией.

При этом в случае, если отсутствуют правоустанавливающие документы, такие электрические сети признаются бесхозяйными

в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Электрические сети, находящиеся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц,

за исключением электрических сетей, использующихся для собственных нужд, передаются в доверительное управление или безвозмездное пользование энергопередающим организациям, непосредственно к сетям которых они подключены.

4. В случае, когда собственник электрических сетей, не имеющий лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, изъявил желание передать принадлежащие ему на праве собственности электрические сети на баланс энергопередающей организации (к чьей сети непосредственно подключены) на безвозмездной основе, энергопередающая организация не вправе препятствовать такой передаче.

Отсутствие технической документации при наличии правоустанавливающих документов не является основанием для отказа

в принятии электрических сетей на баланс энергопередающей организации.

5. Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, вправе передать право собственности на принадлежащую (принадлежащие) ему отдельную часть (отдельные части) электрической сети энергопередающей организации, к чьей сети непосредственно данная часть (данные части) электрической сети подключена (подключены).

6. Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, обязан:

1) содержать их в рабочем состоянии, обеспечить их сохранность

и целостность до полной передачи в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

2) не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, подключенных к своим электрическим сетям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

3) осуществлять передачу электрической энергии по своим электрическим сетям на безвозмездной основе, подключение

и предоставление иных услуг без взимания платы при передаче электрической энергии по своим электрическим сетям;

4) обеспечить компенсацию потерь электрической энергии в своих электрических сетях;

5) не допускать действий, приводящих к прекращению передачи электрической энергии потребителям по своим сетям, а также разрушению, демонтажу, повреждению, уничтожению, умышленному повреждению (порче) своих электрических сетей.

7. Энергопередающие организации не позднее одного года с момента наступления случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи и статьей 119-2 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», обеспечивают подачу заявки на переутверждение тарифа на услугу

по передаче электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

8. Вновь создаваемые энергопередающие организации должны получить лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.»;

8) в статье 15-3:

в пункте 3-1:

в подпункте 1-2):

в части первой:

после слов «использующих гидродинамическую энергию воды» дополнить словами «(далее – гидроэлектростанция мощностью более 35 МВт), и (или) гидроаккумулирующих электростанций»;

слова «аренду и» заменить словами «имущественный наем (аренду) или»;

после слов «определяемом Правительством Республики Казахстан» дополнить словами «, при соответствии критериям отбора, предусмотренным статьей 15-13 настоящего Закона»;

после слов «использующей гидродинамическую энергию воды,» дополнить словами «индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций,»;

слова «данной организацией» исключить;

слова «, получивших положительное заключение государственной экспертизы,» исключить;

часть вторую после слова «мощности» дополнить словами

«для гидроэлектростанций мощностью более 35 МВт»;

в части третьей слова «Данная энергопроизводящая организация» заменить словами «Гидроэлектростанция мощностью более 35 МВт»;

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) с победителями проектных аукционных торгов. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций, объем покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, определяются по итогам проектных аукционных торгов;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Победители проектных аукционных торгов и (или) юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан с учетом национальных интересов Республики Казахстан, заключают договор

на строительство вновь вводимой в эксплуатацию гидроаккумулирующей



электростанции с уполномоченным органом на основании типовых договоров, по которым уполномоченный орган (при необходимости) осуществляет:

ежегодную индексацию индивидуального тарифа на услугу

по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций на период окупаемости в части капитальных затрат и вознаграждений по соответствующим займам

на уровень инфляции согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики или ежегодной индексации в порядке, определенном уполномоченным органом, на объем привлеченного заемного финансирования в иностранной валюте с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан;

корректировку индивидуального тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций в части затрат на производство электрической энергии, затрат на техническое обслуживание и поддержание эксплуатационной готовности

в связи с изменением стоимости материалов, оплаты труда, услуги третьих лиц или других ресурсов в порядке, определенном уполномоченным органом.

Для юридических лиц, определенных Правительством Республики Казахстан с учетом национальных интересов Республики Казахстан, уполномоченный орган вправе единожды осуществить корректировку объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и индивидуального тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций

на основании проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы до даты начала строительства гидроаккумулирующих электростанций.

В индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для гидроаккумулирующих электростанций

при наступлении фактического срока окупаемости включаются затраты

на поддержание существующих электрических мощностей, затраты

на производство электрической энергии, затраты на техническое обслуживание и поддержание эксплуатационной готовности с учетом нормы прибыли, установленной по методике, определенной уполномоченным органом.»;

9) в статье 15-4:

пункт 5-1:

после слова «соглашений» дополнить словами «в отношении основного генерирующего оборудования»;

дополнить словами «, и в отношении вспомогательного оборудования энергопроизводящей организации, голосующие акции (доли участия

в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«При заключении инвестиционных соглашений в отношении вспомогательного оборудования с энергопроизводящей организацией, голосующие акции (доли участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, из уровня необходимого ежегодного возврата инвестиций на вспомогательное оборудование вычитается доля, пропорциональная доле подключенной мощности потребителя, включенного в состав группы лиц согласно техническим условиям, по отношению к установленной мощности генерирующего оборудования электростанции, включенной в состав данной группы лиц, вспомогательное оборудование которой было модернизировано, расширено, реконструировано и (или) обновлено.

Вычитаемый объем подключенной мощности потребителя, включенного в состав группы лиц согласно части второй настоящего пункта, подлежит корректировке в случае изменения объема подключенной мощности потребителя в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Действующие энергопроизводящие организации, заключившие инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение,

реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, ежеквартально предоставляют в уполномоченный орган информацию о ходе

исполнения мероприятий, определенных инвестиционным соглашением

на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление

с уполномоченным органом, со дня заключения такого инвестиционного соглашения.

В случае выявления замечаний со стороны органа контроля

по неисполнению мероприятий, определенных инвестиционным соглашением на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление

с уполномоченным органом в отношении вспомогательного оборудования, уполномоченный орган направляет единому закупщику уведомление

о приостановлении оплаты затрат на вспомогательное оборудование.

В случаях непредставления акта ввода в эксплуатацию вспомогательного оборудования в сроки, определенные инвестиционным соглашением на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, и (или) неисполнения инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом уполномоченный орган вправе расторгнуть данное инвестиционное соглашение в порядке, им определенном.

Единый закупщик направляет средства, полученные в рамках настоящего пункта, на снижение цены на услугу



по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки

на предстоящий год.»;

10) статью 15-10 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Продажа дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии гидроаккумулирующей электростанции, работающей под управлением системы автоматического регулирования частоты и мощности, осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

11) дополнить статьями 15-12 и 15-13 следующего содержания:

«Статья 15-12. Порядок организации и проведения

проектных аукционных торгов

1. Уполномоченный орган проводит отбор проектов строительства гидроаккумулирующих электростанций путем организации и проведения проектных аукционных торгов.

2. Единый закупщик по заказу уполномоченного органа на основании технического задания, разработанного системным оператором, готовит проектную документацию.

3. Организация и проведение проектных аукционных торгов осуществляются в порядке, определенном уполномоченным органом.

Статья 15-13. Критерии отбора юридических лиц,

планирующих строительство гидроэлектростанций

мощностью более 35 МВт и (или)

гидроаккумулирующих электростанций

Юридические лица, планирующие осуществить строительство

вновь вводимых в эксплуатацию гидроэлектростанций мощностью

более 35 МВт и (или) гидроаккумулирующих электростанций в соответствии

с подпунктом 1-2) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона, должны соответствовать следующим критериям:

1) юридическое лицо является резидентом Республики Казахстан;

2) юридическое лицо или аффилированные с ним лица имеют опыт строительства и (или) эксплуатации гидроэлектростанций мощностью

более 35 МВт и (или) гидроаккумулирующих электростанций, подтверждаемый в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

3) водохозяйственные сооружения проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию гидроэлектростанций мощностью более 35 МВт

и (или) гидроаккумулирующих электростанций должны быть включены

в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, определенный Правительством Республики Казахстан;

4) наличие технико-экономического обоснования на проект

по строительству вновь вводимой в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 35 МВт или гидроаккумулирующей электростанции;

5) наличие финансового обеспечения, порядок предоставления и размеры которого определяются Правительством Республики Казахстан.»;

12) пункт 3 статьи 19-1 дополнить подпунктами 15) и 16) следующего содержания:

«15) продает электрическую энергию гидроаккумулирующей электростанции для ее работы в насосном режиме в порядке, определенном уполномоченным органом.

При этом затраты единого закупщика электрической энергии

на покупку у энергопроизводящих организаций электрической энергии, потребляемой гидроаккумулирующей электростанцией, учитываются при определении цены продажи электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии;

16) покупает электрическую энергию у гидроаккумулирующей электростанции в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

13) пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«6. Энергопередающие организации, действовавшие до 1 сентября 2026 года, вправе осуществлять деятельность по передаче электрической энергии без лицензии до 1 января 2027 года.

Указанные организации обязаны получить лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии не позднее 1 января 2027 года.

Собственники электрических сетей, не получившие лицензию

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, в срок, указанный в части второй настоящего пункта, обязаны обеспечить передачу своих сетей до 1 июля 2027 года в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 3 статьи 13-1 настоящего Закона.

Собственники электрических сетей, не имеющие лицензии

на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, вправе оказывать услугу по передаче электрической энергии по тарифам, утверждаемым уполномоченным органом, осуществляющим руководство

в сферах естественных монополий, а также подключать новых потребителей

и выдавать технические условия на присоединение к своим электрическим сетям без лицензии до 1 июля 2027 года.».

5. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

пункт 2 статьи 83 после цифр «119-2,» дополнить цифрами «119-4,»; дополнить статьей 119-4 следующего содержания:

«Статья 119-4. Безвозмездная передача объектов единой

системы снабжения товарным газом

Объекты единой системы снабжения товарным газом, проект



строительства объектов единой системы снабжения товарным газом безвозмездно передаются местными исполнительными органами в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию, национальному оператору в сфере газа и газоснабжения

или газотранспортной и (или) газораспределительной организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат национальному оператору в сфере газа и газоснабжения.».

6. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»:

по всему тексту слова «лицо, осуществляющее цифровой майнинг», «лица, осуществляющие цифровой майнинг», «лицам, осуществляющим цифровой майнинг», «лиц, осуществляющих цифровой майнинг», «лицами, осуществляющими цифровой майнинг» заменить соответственно словами «цифровой майнер», «цифровые майнеры», «цифровым майнерам», «цифровых майнеров», «цифровыми майнерами»; в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) автогазозаправочная станция – технологический комплекс и оборудование, обеспечивающие хранение и розничную реализацию сжиженного нефтяного газа владельцам автомобильных транспортных средств, использующим его в качестве топлива.

Автогазозаправочные станции подразделяются на следующие типы:

стационарный – автогазозаправочная станция с подземным или наземным размещением емкостей хранения сжиженного нефтяного газа, предназначенная для заправки автомобильных транспортных средств через газораздаточные колонки;

модульный (моноблок) – автогазозаправочная станция с наземным размещением емкостей хранения сжиженного нефтяного газа, технологическая система которой характеризуется размещением газораздаточных колонок на платформе с емкостями хранения сжиженного нефтяного газа, выполненной как единое заводское изделие;»;

подпункт 24):

после слова «нужд» дополнить словами «(приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом предел учета расхода товарного газа для

коммунально-бытовых потребителей, приобретающих товарный газ,

не должен превышать шестьдесят пять кубических метров в час;»;

в подпункте 26) слова «и потребителям, включенным в перечень электростанций» исключить;

подпункт 28-1) после слова «продукции» дополнить словами

«(за исключением нефтепродуктов)»;

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) паспорт производства – документ установленной формы, содержащий показатели производственных мощностей производителя, основные его характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства;»;

в подпункте 30):

слова «юридическое лицо» заменить словами «индивидуальный предприниматель или юридическое лицо»;

после слова «промышленном» дополнить словами

«и сельскохозяйственном»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«К промышленным потребителям также относятся

коммунально-бытовые потребители, приобретающие товарный газ, предел учета расхода товарного газа которых превышает шестьдесят пять кубических метров в час;»;

подпункт 34-1) дополнить словами «в соответствии с паспортом производства»;

в подпункте 38) слова «, не имеющих приборов учета» исключить;

подпункт 2) пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, в том числе бережливого потребления газа»; в статье 6:

подпункт 5) исключить;

в подпункте 7):

слово «утверждает» заменить словом «устанавливает»;

после слова «также» дополнить словами «разрабатывает и утверждает»;

дополнить подпунктом 7-3) следующего содержания:

«7-3) разрабатывает и утверждает правила определения цен розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, путем применения коэффициентов;»;

подпункт 8) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) совместно с национальным оператором формирует прогнозный баланс производства, реализации и потребления товарного газа;»;

дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) формирует прогнозный баланс производства, реализации и потребления сжиженного нефтяного газа;

10-2) разрабатывает и утверждает правила формирования прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа;»;

подпункт 11) исключить;

дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) разрабатывает и утверждает правила подключения объектов систем газоснабжения потребителей к газораспределительной системе;

14-2) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации газораспределительных систем;»;

подпункты 16), 18-3) и 18-7) исключить;

дополнить подпунктами 18-9), 18-10), 18-11), 18-12), 18-13), 18-14) и 18-15) следующего содержания:

«18-9) разрабатывает и утверждает правила утверждения и отзыва паспорта производства, форму паспорта производства;

18-10) утверждает и отзывает паспорт производства;

18-11) разрабатывает и утверждает правила утверждения годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок производителей;

18-12) утверждает годовой график проведения планово-предупредительных работ технологических установок производителей;

18-13) согласовывает задание на проектирование строительства объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов при выборе сжиженного нефтяного газа в качестве топлива для теплоснабжения;

18-14) разрабатывает и утверждает правила определения предельного количества автогазозаправочных станций;

18-15) осуществляет мониторинг по закупу товаров, работ и услуг

у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров

при реализации проектов строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов систем газоснабжения;»;

в статье 7:

пункт 4-2 изложить в следующей редакции:

«4-2. Орган государственных доходов:

1) предоставляет в уполномоченный орган информацию об обороте сжиженного нефтяного газа;

2) разрабатывает и утверждает правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов по обороту сжиженного нефтяного газа.»;

пункт 5 дополнить подпунктами 4-1) и 6-5) следующего содержания:

«4-1) представляют в уполномоченный орган перечень планируемых

к вводу в эксплуатацию объектов единой системы снабжения товарным газом промышленных потребителей с объемами потребления товарного газа

и сроками ввода в эксплуатацию;»;

«6-5) определяют предельное количество автогазозаправочных станций;»;

в статье 8:

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Крупными коммерческими потребителями являются юридические лица вне зависимости от количества газопотребляющего оборудования, приобретающие товарный газ в объеме десяти миллионов кубических метров и более в год, за исключением газотранспортных

и газораспределительных организаций, использующих товарный газ

на собственные нужды, включая нормативные технические потери, а также потребителей товарного газа, в объеме, непосредственно используемом для производства:

социально значимых продовольственных товаров;

тепловой энергии, при условии, что такими потребителями являются субъекты естественных монополий, предоставляющие регулируемые услуги по производству тепловой энергии;

электрической энергии, реализуемой единому закупщику электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

электрической энергии, реализуемой на балансирующем рынке электрической энергии, при условии, что такие потребители являются энергопроизводящими организациями, осуществляющими продажу электрической энергии единому закупщику электрической энергии

в соответствии с законодательством Республики Казахстан

об электроэнергетике.

Положение абзаца пятого части первой настоящего пункта не распространяется на случаи, если электрическая энергия, реализованная на балансирующем рынке электрической энергии, произведена энергопроизводящей организацией, являющейся провайдером баланса либо заключившей договор передачи ответственности за дисбалансы провайдеру баланса в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.»;

дополнить пунктами 7, 8 и 9 следующего содержания:

«7. Газораспределительная организация должна иметь на праве собственности либо на иных законных основаниях газораспределительную систему, непосредственно подключенную к магистральному газопроводу.

8. Запрещается транспортировка товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями.

9. Строительство отдельных объектов газораспределительной системы допускается лицами, не являющимися газораспределительными организациями.

Такие объекты передаются в собственность газораспределительной организации, к чьей газораспределительной системе они подключены,

на безвозмездной основе после возмещения расходов на строительство за счет подключения газопотребляющих систем потребителей.»;

пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-1) участвует в формировании прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного газа;

2-2) согласовывает задание на проектирование строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;

2-3) осуществляет технический мониторинг строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств;»;

в статье 10:

в подпункте 3) пункта 3 слова «на территорию Республики Казахстан» заменить словами «и (или) дальнейшей реализации»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Отдельные технологические объекты (резервуарный парк, эстакады автомобильного и железнодорожного налива сжиженного нефтяного газа), входящие в производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа, могут быть построены и принадлежать на праве собственности или иных законных основаниях юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат государству.»;

пункт 5 дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:

«3) строительство или размещение, эксплуатация автогазозаправочных станций модульного (моноблока) и (или) стационарного типов с наземным размещением емкостей хранения сжиженного нефтяного газа;

4) строительство автогазозаправочных станций на земельных участках, не соответствующих целевому назначению таких участков.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. На территории Республики Казахстан допускаются строительство и эксплуатация автогазозаправочных станций только стационарного типа

с подземным размещением емкостей хранения сжиженного нефтяного газа.»;

в статье 12:

в пункте 5:

слово «Расходы» заменить словом «Работы»;

слова «производятся за счет» заменить словами «производятся газотранспортными, газораспределительными организациями или владельцами групповых резервуарных установок за счет взимания платы у»;

дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:

«7. Задание на проектирование строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств, подлежит согласованию

с национальным оператором или газотранспортной и (или) газораспределительной организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному оператору, в порядке, определенном уполномоченным органом.

8. Технический мониторинг строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется национальным оператором или газотранспортной и (или) газораспределительной организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций

(долей участия) которых принадлежат национальному оператору, в порядке, определенном уполномоченным органом.

9. Объекты единой системы снабжения товарным газом, строительство, модернизация и (или) реконструкция которых финансировались за счет бюджетных средств, безвозмездно передаются национальному оператору или газотранспортной и (или) газораспределительной организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному оператору, в течение одного года со дня ввода

в эксплуатацию.

10. При реализации проектов строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов систем газоснабжения приоритет отдается закупу товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров.

11. Лица, осуществляющие реализацию проектов строительства, модернизации и (или) реконструкции объектов систем газоснабжения,

по запросу уполномоченного органа представляют сведения по закупу товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого запроса.»;

статью 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Предоставление земельного участка и изменение его целевого назначения для строительства автогазозаправочных станций осуществляются

с учетом предельного количества автогазозаправочных станций.

В случае превышения предельного количества автогазозаправочных станций предоставление земельного участка и изменение его целевого назначения для строительства автогазозаправочных станций

не допускаются.»;

пункт 7 статьи 14 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) отчуждения объектов газораспределительной системы

в соответствии с частью второй пункта 9 статьи 8 настоящего Закона;»;

в статье 15:

абзац первый части первой пункта 4-1 после слов «(лицензий)

на недропользование,» дополнить словами «приобретаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государства,»;

в подпункте 8) пункта 14 слова «722 Кодекса Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «755 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в статье 17:

заголовок:

после слова «условия» дополнить словами «производства и»;

дополнить словами «и требования к ним»;

в пункте 4:

в подпункте 3) слова «на территорию Республики Казахстан» заменить словами «и (или) дальнейшей реализации»;

подпункт 6) исключить;

дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«4-1. Производителям запрещается осуществлять производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа без утвержденного в установленном порядке паспорта производства.

4-2. Производители обязаны представлять на утверждение

в уполномоченный орган годовой график проведения

планово-предупредительных работ технологических установок производителей и соблюдать утвержденный график.»;

подпункт 1) части второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) сжиженного нефтяного газа коммунально-бытовым и промышленным потребителям;»;

в пункте 6-1:

в абзаце первом слова «потребителям, включенным в перечень электростанций,» исключить;

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова «для населения и юридических лиц» исключить;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Лица, осуществляющие розничную реализацию товарного газа, обязаны направлять доход, полученный от применения коэффициентов, используемых при определении цены розничной реализации товарного газа

в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления,

на финансирование мероприятий по цифровизации учета товарного

газа и модернизации газораспределительной системы, а также

на погашение заемных средств, привлеченных для реализации указанных мероприятий.»;

статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Ценообразование на товарный

и сжиженный нефтяной газ

1. В целях обеспечения экономической безопасности в Республике Казахстан может устанавливаться государственное регулирование предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке,

а также предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж в случаях и порядке, определенных уполномоченным органом.

2. Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке могут устанавливаться в зависимости от региона поставки, в том числе по следующим категориям потребителей:

1) промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции;

2) потребители, включенные в перечень электростанций;

3) промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа;

4) крупные коммерческие потребители, цифровые майнеры, лица, осуществляющие производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лица, осуществляющие снабжение электрической энергией цифровых майнеров.

3. Предельные цены, указанные в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются в срок не позднее 15 мая каждые пять лет, если иное

не установлено для отдельных категорий потребителей:

1) промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции, – отдельно для каждого потребителя

на пятнадцать лет;

2) потребители, включенные в перечень электростанций, – отдельно для каждого потребителя на пять лет;

3) крупные коммерческие потребители, цифровые майнеры, лица, осуществляющие производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лица, осуществляющие снабжение электрической энергией цифровых майнеров, – ежегодно.

Корректировка предельных цен оптовой реализации товарного газа

на внутреннем рынке производится не более одного раза в год ежегодно

1 июля на основании обращения национального оператора в уполномоченный орган в связи с изменением цен покупки товарного газа, структуры

и (или) источников товарного газа, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку товарного газа

по магистральным газопроводам, хранение товарного газа в подземных хранилищах газа.

4. Предельные цены оптовой реализации товарного газа

на внутреннем рынке, установленные в соответствии с настоящей статьей,

не распространяются на отношения по реализации товарного газа:

1) национальному оператору;

2) собственниками товарного газа, произведенного из сырого газа, добываемого на газовых и (или) газоконденсатных месторождениях;

3) полученного в процессе регазификации сжиженного природного газа;

4) собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления

на территорию Республики Казахстан;

5) собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан из сырого газа, добываемого в Республике Казахстан, на основании международных договоров Республики Казахстан;

6) собственниками товарного газа, произведенного на основании договора, заключаемого в рамках партнерства в сфере газа и газоснабжения;

7) добытого (произведенного) недропользователем в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции, обладающим стабильностью налогового режима в соответствии со статьей 755 Налогового кодекса Республики Казахстан, положения которого предусматривают преимущественное право государства на приобретение отчуждаемого сырого и (или) товарного газа.

5. Цены розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, определяются путем применения коэффициентов в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

6. Цены розничной реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей устанавливаются на уровне цен розничной реализации товарного газа, используемого для производства электрической энергии, реализуемой единому закупщику электрической энергии,

в соответствующем регионе поставки с применением расчетного коэффициента 1,2, но не выше цен розничной реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей, при одновременном соблюдении ими следующих критериев:

1) включены до 1 января 2026 года в перечень условных потребителей как промышленный комплекс в соответствии с законодательством

Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

2) включены до 1 января 2026 года в Реестр групп лиц в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

3) имеют по состоянию на 1 января 2026 года соглашение

об инвестиционных обязательствах с Правительством Республики Казахстан,

заключенное в соответствии с Предпринимательским кодексом

Республики Казахстан.

Положения части первой настоящего пункта распространяются

на объемы товарного газа, непосредственно используемого для производства



потребляемой ими электрической энергии, которые не должны превышать фактический объем товарного газа, использованного для указанных целей

в 2025 году, более чем на десять процентов.

7. Предельные цены оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж устанавливаются в зависимости от региона поставки и категории субъектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом, осуществляющих его приобретение.

8. Лица, осуществляющие реализацию товарного газа на внутреннем рынке или сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж, обязаны не превышать установленные предельные цены, а также цены розничной реализации товарного газа, определенные путем применения коэффициентов в случае превышения утвержденных норм потребления.»;

в статье 21:

в пункте 6:

слово «пятого» заменить словом «двадцатого»;

слова «на территорию Республики Казахстан» заменить словами

«и (или) дальнейшей реализации»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Лица, осуществляющие розничную реализацию товарного газа, предоставляют в уполномоченный орган информацию об использовании дохода, полученного от применения коэффициентов, используемых при определении цены розничной реализации товарного газа в объемах, превышающих утвержденные нормы потребления, направленного

на финансирование мероприятий по цифровизации учета товарного газа и модернизации газораспределительной системы, а также на погашение заемных средств, привлеченных для реализации указанных мероприятий, ежегодно не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным годом.»;

в абзаце первом подпункта 1) пункта 7 слово «пятнадцатого» заменить словами «двадцать пятого»;

в пункте 8 слова «на территорию Республики Казахстан» заменить словами «и (или) дальнейшей реализации»;

в пункте 11:

слова «уполномоченный орган составляет» заменить словом «формируется»;

слова «на предстоящий календарный год» исключить;

пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«6. Приборы учета товарного газа должны обеспечивать дистанционную передачу данных и соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.»;

подпункт 4) пункта 2 статьи 26 исключить;

в статье 27:

в части первой пункта 1:

в подпункте 3) слова «на территорию Республики Казахстан» заменить словами «и (или) дальнейшей реализации»;

подпункт 5) исключить;

подпункт 3) части первой пункта 3 исключить;

в статье 27-1:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Распределение объемов сжиженного нефтяного газа, выделенных

в рамках плана поставки, формируется посредством цифровой системы уполномоченного органа.»;

подпункт 1) части первой пункта 5 после слов «розничной реализации» дополнить словами «бытовым потребителям,»;

пункт 7 исключить;

в пункте 8:

слова «распределению в рамках плана поставки лицам, указанным

в части первой пункта 5 настоящей статьи, с учетом отгрузки

с производственных объектов такого промышленного потребителя и сроков, необходимых для извлечения им фракций сжиженного нефтяного газа» заменить словами «возврату производителям, собственникам сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего

им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, для распределения в рамках плана поставки лицам, указанным в части первой пункта 5 настоящей статьи»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение части первой настоящего пункта не распространяется

на случаи, предусмотренные статьей 27-2 настоящего Закона.»;

дополнить статьей 27-2 следующего содержания:

«Статья 27-2. Особенности использования сжиженного

нефтяного газа, в том числе с преимущественным

содержанием пропан-пропиленовых и (или)

бутан-бутиленовых фракций, при реализации

инвестиционных проектов

1. Исполнитель инвестиционного проекта – юридическое лицо, включенное в реестр инвесторов в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и реализующее инвестиционный проект

по производству нефтегазохимической продукции.

Исполнитель инвестиционного проекта является промышленным потребителем, использующим сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

2. Исполнитель инвестиционного проекта вправе приобретать сжиженный нефтяной газ, в том числе с преимущественным содержанием



пропан-пропиленовой и (или) бутан-бутиленовой фракции, реализуемый

в рамках плана поставки вне товарных бирж, у лиц, указанных

в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 статьи 27 настоящего Закона.

Исполнитель инвестиционного проекта потребляет сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и (или) обеспечивает доведение неиспользованной части фракций сжиженного нефтяного газа по качественному и количественному содержанию компонентов до требований технических регламентов

и национальных стандартов для реализации в рамках плана

поставки вне товарных бирж в качестве собственника сжиженного нефтяного газа.

3. Лица, указанные в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1

статьи 27 настоящего Закона, при технических возможностях обязаны поставить сжиженный нефтяной газ в объеме, указанном в заявке исполнителя инвестиционного проекта.»;

в статье 28:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Розничную реализацию сжиженного нефтяного газа вправе осуществлять включенные в реестры уполномоченного органа в области промышленной безопасности и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения:»;

в подпунктах 1) и 2) слово «владельцами» заменить словом «владельцы»;

в части первой подпункта 3) слово «владельцами» заменить словом «владельцы»;

в подпункте 4) слово «владельцами» заменить словом «владельцы»;

в подпункте 5):

слово «производителями» заменить словом «производители»;

слово «собственниками» заменить словом «собственники»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Иные лица не вправе осуществлять розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

Требования о включении в реестры уполномоченного органа в области промышленной безопасности и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения не распространяются на лиц, указанных в подпункте 5) части первой настоящего пункта.»;

в пункте 7:

в подпункте 4) слова «на автогазозаправочных станциях» заменить словами «вне газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) заправка автомобильных транспортных средств сжиженным нефтяным газом вне автогазозаправочных станций.»;

статью 34 дополнить пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:

«6. Газораспределительные организации в срок до 1 июля 2028 года обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона.

7. Владельцы автогазозаправочных станций обязаны в срок до 1 января 2031 года привести свои автогазозаправочные станции в соответствие

с настоящим Законом или прекратить их эксплуатацию.

8. Объекты единой системы снабжения товарным газом, строительство, модернизация и (или) реконструкция которых финансировались за счет бюджетных средств, введенные в эксплуатацию до 1 января 2027 года, подлежат безвозмездной передаче национальному оператору или газотранспортной и (или) газораспределительной организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному оператору, не позднее 31 декабря 2028 года.

9. Производители обязаны получить паспорт производства в срок

до 1 июля 2027 года.

10. Установить, что пункт 6 статьи 20 настоящего Закона действует

до 1 января 2036 года.

11. Приборы учета товарного газа, не обеспечивающие дистанционную передачу данных, должны быть заменены на приборы учета товарного газа, обеспечивающие дистанционную передачу данных, за счет самих потребителей не позднее 31 декабря 2027 года, за исключением приборов учета товарного газа бытовых потребителей, замена которых осуществляется за счет газораспределительных организаций, реализующих указанным бытовым потребителям товарный газ, не позднее 1 января 2030 года.

12. Установить, что часть вторая пункта 8 статьи 27-1 и статья 27-2 настоящего Закона действуют до 1 июля 2028 года.».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

1) статью 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Приборы учета товарного газа должны обеспечивать дистанционную передачу данных и соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.»;

2) статью 23-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Приборы учета товарного газа, не обеспечивающие дистанционную передачу данных, должны быть заменены на приборы учета товарного газа,

обеспечивающие дистанционную передачу данных, за счет самих потребителей не позднее 31 декабря 2027 года, за исключением приборов учета товарного газа бытовых потребителей, замена которых осуществляется



за счет газораспределительных организаций, реализующих указанным бытовым потребителям товарный газ, не позднее 1 января 2030 года.».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 29) следующего содержания:

«29) электроэнергетики.»;

2) строку 11 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Лицензирование деятельности в сфере электроэнергетики 11. Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии

в целях энергоснабжения Неотчуждаемая; класс 1 11-1. Лицензия на осуществление деятельности по передаче электрической энергии Неотчуждаемая; срок действия

3 года; класс 1

».

9. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года

«О естественных монополиях»:

в статье 8:

в подпункте 24-3):

после слов «исполнительному органу» дополнить словами «, а также газораспределительной организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой принадлежат национальному оператору в сфере газа и газоснабжения,»;

слова «передаваемого от местных исполнительных органов» заменить словами «передаваемого от уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, местных исполнительных органов, физических или юридических лиц, владеющих объектами единой системы снабжения товарным газом,»;

в подпункте 25):

после слов «в случае» дополнить словом «безвозмездного»;

слова «или уполномоченного органа по управлению государственным имуществом при его получении в безвозмездное пользование, в том числе

электрических сетей от других энергопередающих организаций, не выше уровня прогноза социально-экономического развития на соответствующий



год» заменить словами «, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, собственников электрических сетей,

не имеющих лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, физических или юридических лиц, владеющих объектами единой системы снабжения товарным газом, а также

в случаях приобретения электрических сетей по остаточной стоимости

от других собственников электрических сетей, не имеющих

лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической

энергии, и возмещения затрат на проведение оценки данных

сетей по остаточной стоимости не выше уровня базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день принятия решения по регулируемым услугам в сферах естественных монополий»;

подпункт 35-1) после слов «субъектами естественных монополий,» дополнить словами «а также газораспределительной организации, пятьдесят

и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой принадлежат национальному оператору в сфере газа и газоснабжения, план передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг от физических или юридических лиц, владеющих объектами единой системы снабжения товарным газом,»;

в статье 15:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом допускается установление тарифа на три и более лет для субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги в сферах, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 14) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.»;

в пункте 23:

в подпункте 16):

слова «уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местным исполнительным органом» исключить;

слова «от местных исполнительных органов» исключить;

в подпункте 17) слова «местным исполнительным органом» исключить;

в подпункте 9-1) пункта 1 статьи 22 слова «имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций,

в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование» заменить словами «имуществом, собственников электрических сетей,

не имеющих лицензии на осуществление деятельности по передаче

электрической энергии, физических или юридических лиц, владеющих



объектами единой системы снабжения товарным газом, при безвозмездном

его получении, а также приобретение электрических сетей по остаточной стоимости от других собственников электрических сетей, не имеющих лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, и возмещение затрат на проведение оценки данных сетей по остаточной стоимости в соответствии с планом передачи на баланс и (или)

в доверительное управление имущества».

10. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О государственных закупках»:

в подпункте 1) пункта 3 статьи 16:

слова «а также» исключить;

дополнить словами «, а также товаров, услуг у субъектов общественно значимых рынков в области розничной реализации товарного газа по ценам, установленным законодательством Республики Казахстан».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев первого и второго подпункта 2), абзацев первого – седьмого подпункта 9) пункта 4, подпункта 3), абзацев первого – пятого,

восьмого, четырнадцатого и восемнадцатого подпункта 4), абзацев первого – седьмого подпункта 5), абзацев первого и второго подпункта 8),

абзацев первого и второго подпункта 12), абзацев первого, пятого и шестого

подпункта 13), абзацев первого – четвертого, седьмого и восьмого

подпункта 15), абзацев первого – третьего подпункта 18), абзацев первого и четвертого подпункта 19) пункта 6, абзацев первого, четвертого – восьмого подпункта 2) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзацев тринадцатого и четырнадцатого подпункта 1),

абзацев третьего и четвертого подпункта 2), абзаца второго подпункта 3),

подпунктов 4), 7) и 13) пункта 4, пункта 8, подпунктов 1) и 3) пункта 9

статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2026 года;

3) абзаца восьмого подпункта 9), абзаца четвертого подпункта 22)

пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

4) подпункта 6) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие

с 1 июля 2027 года;

5) подпункта 1) пункта 2, абзаца двадцать первого подпункта 2), абзацев шестого и седьмого подпункта 4), абзацев семнадцатого и восемнадцатого подпункта 13), абзацев двадцать второго и двадцать девятого подпункта 14), абзацев пятого и шестого подпункта 15) пункта 6 статьи 1, которые вводятся

в действие с 1 октября 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 322-VІIІ ЗРК