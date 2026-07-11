Запущен комбинат – появится и кластер

К слову, перерабатываемое ТОО «Qazaq Kaolin» сырье поставляется с местного Алексеевского месторождения, входящего в тройку крупнейших на пространстве стран СНГ и в топ-10 мировых лидеров по объему запасов каолина-сырца. Оцениваются­ они в 255 млн тонн.

Как отметил на церемонии официального запуска обогатительного производства генеральный директор ТОО Марат Хасенов, проект Qazaq Kaolin можно считать наглядным примером эффективности индустриальной политики Главы государства, полностью соответствующим ее ключевым прио­ритетам: это привлечение инвестиций, создание высокотехнологичных, экологичных и экспортоориентированных производств, а также развитие перерабатывающей промышленности.

В строительство и оснащение обогатительной фабрики инвесторы вложили около 12 млрд тенге, полностью осуществив запуск объекта за счет частных инвестиций и банковского займа. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выдавать до 90 тыс. тонн обогащенного каолина.

Основу оборудования предприятия составила современная технологическая линия немецкой марки AKW. Весь проект разработан на основе инжиниринга этой ведущей компании.

Ввод фабрики в эксплуатацию – лишь первый этап. Вокруг нее планируется сформировать промышленный кластер. Предприятия смогут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе сырье для керамической плитки и других строительных материа­лов. Ведь вместе с обогащенным каолином здесь производят четыре фракции кварцевого песка, который используется в стекольной промышленности и других производствах.