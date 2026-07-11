Запущен комбинат – появится и кластер

Точки роста
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В минувшую пятницу в окрестнос­тях села Бирлестик Зерендинского района состоялся торжественный запуск единственной в Казахстане и крупнейшей в Центральной Азии фаб­рики по обогащению каолина. После 30 лет простоя на предприятии возобновились производственные процессы.

фото пресс-службы акимата Акмолинской области

К слову, перерабатываемое ТОО «Qazaq Kaolin» сырье поставляется с местного Алексеевского месторождения, входящего в тройку крупнейших на пространстве стран СНГ и в топ-10 мировых лидеров по объему запасов каолина-сырца. Оцениваются­ они в 255 млн тонн.

Как отметил на церемонии официального запуска обогатительного производства генеральный директор ТОО Марат Хасенов, проект Qazaq Kaolin можно считать наглядным примером эффективности индустриальной политики Главы государства, полностью соответствующим ее ключевым прио­ритетам: это привлечение инвестиций, создание высокотехнологичных, экологичных и экспортоориентированных производств, а также развитие перерабатывающей промышленности.

В строительство и оснащение обогатительной фабрики инвесторы вложили около 12 млрд тенге, полностью осуществив запуск объекта за счет частных инвестиций и банковского займа. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выдавать до 90 тыс. тонн обогащенного каолина.

Основу оборудования предприятия составила современная технологическая линия немецкой марки AKW. Весь проект разработан на основе инжиниринга этой ведущей компании.

Ввод фабрики в эксплуатацию – лишь первый этап. Вокруг нее планируется сформировать промышленный кластер. Предприятия смогут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе сырье для керамической плитки и других строительных материа­лов. Ведь вместе с обогащенным каолином здесь производят четыре фракции кварцевого песка, который используется в стекольной промышленности и других производствах.

Со словами благодарности от имени жителей села Бирлестик выступил аксакал Ахылбек Бекмагамбетов. Ветеран, помнящий работу прежнего, еще советского каолинового завода, входившего в тройку крупнейших в Союзе, наз­вал открытие фабрики по обогащению каолина историческим событием в масштабах республики.

– Последние 30 лет на этой промплощадке царило запус­тение: разрушенные корпуса постепенно зарастали бурьяном. Смотреть на все это было и горько, и обидно. Теперь же, с запуском нового производства, появились перспективы и у села Бирлестик, чему его жители очень рады, – сказал Ахылбек Бекмагамбетов. – Предприятие, создавая новые рабочие места, станет социальной опорой для дальнейшего развития нашего населенного пункта.

К слову, в рамках социальной ответственности ТОО «Qazaq Kaolin» вложено 650 млн тенге в модернизацию энергетической инфраструктуры. Благодаря этим инвестициям стабильное электроснабжение смогли получить близлежащие села и предприятия.

Помимо села Бирлестик спонсорская помощь оказана селу Конысбай. Кроме модернизации подстанции и энергосетей в селах проведен ремонт уличного освещения, отремонтированы игровые площадки, регулярно поддерживаются социальные мероприятия.

С запуском обогатительного передела здесь планомерно будет создано до 90 рабочих мест со средней заработной платой в 650 тыс. тенге. Сегодня на предприятии трудятся 70 человек.

Первыми на работу в ТОО потянулись жители близлежащего села Бирлестик. Один из них – Асхат Мейрамов. Молодой человек устроился на фабрику еще на этапе ее строительства. Сегодня он работает электромонтером. О своем выборе не жалеет. По его словам, решающими стали сразу несколько факторов.

– Во-первых, работаю теперь рядом с домом. Во-вторых, это новое современное предприятие с большими перспективами, хорошими условиями труда, уже ставшее для сельчан символом перемен к лучшему. Отечественная компания-инвестор не остается в стороне от нужд ре­гиона присутствия, поддерживает различные местные инициативы. Это вызывает уважение, – говорит Асхат.

В день открытия фабрики гос­ти смогли ознакомиться с работой нового производственного комплекса. Им продемонстрировали и выпуск первой промышленной партии обогащенного каолина.

#запуск #фабрика #каолин #Бирлестик #Qazaq Kaolin

Популярное

Все
Родники возвращаются к жизни
Запущен комбинат – появится и кластер
Проводятся обучающие семинары
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Томирис: далекая и близкая
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

Какая рыба водится в системе Е-fish?
Астана: новый масштаб развития в сердце Евразии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]