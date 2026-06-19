Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Транспорт

Более половины водителей на дорогах Алматы прожили год без нарушений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы наградили самых дисциплинированных водителей, которые в течение года передвигались по городу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу  Sergek Group

По данным интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS, 55,6% водителей ни разу за указанный срок не нарушили ПДД. При этом учитывались нарушения по всей территории Казахстана: если водитель аккуратно ездил по Алматы, но имел фиксации в другом городе, в число дисциплинированных он не попал.

В рамках акции были отмечены автомобилисты, которые не только соблюдали ПДД, но и проехали наибольшее количество километров без единого нарушения. Победители получили сертификаты от страховой компании сроком на один год.

Одним из победителей акции стал Евгений Мамроцкий. По роду деятельности он много времени проводит за рулем и за последний год проехал более 28 тысяч километров без единого нарушения ПДД. «Очень приятно, когда аккуратное вождение поощряют. Но главное - соблюдать правила не ради награды, а потому что это вопрос безопасности для всех участников дорожного движения», - отметил он.

Эффективность поощрительного подхода отмечают и в полиции.

«Алматы - крупный мегаполис с огромным автопарком. Официально в Алматы зарегистрировано 750 тысяч автотранспортных средств. Как показал специальный анализ, ежедневно по дорогам города дополнительно курсирует плюс 350–400 тысяч иногороднего транспорта. Сущность человека такова, что, когда наказываешь «рублем», тогда, конечно, больнее. Однако тенденция поощрения законопослушного поведения на дороге тоже является действенной. Это международный опыт, который мы стараемся перенимать. Мероприятия, которые сопровождаются позитивом и благоприятными намерениями, должны только стимулировать и мотивировать аккуратных водителей», - подчеркнула официальный представитель Департамента полиции г. Алматы Салтанат Азирбек.

 

 

#Алматы #водители #поощрение

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