По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопросы депутатов о принимаемых в рамках поручений Главы государства мерах по сдерживанию инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Отмечено, что несмотря на устойчивый экономический рост, в прошлом году Казахстан столкнулся с повышенным инфляционным давлением. Благодаря совместной работе правительства, Национального банка и других госорганов удалось добиться постепенного замедления инфляции.

«В прошлом году в сентябре на пике инфляция достигала показателя 12,9%. Сейчас в результате принимаемых мер правительством, Национальным банком и другими заинтересованными структурами за пять месяцев текущего года показатель инфляции снизился до 10,4%. По итогам принимаемых нами мер в ближайшее время мы планируем снизить инфляцию ниже 10%», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем в прошлом году инфляционные процессы оказали влияние на уровень доходов населения.