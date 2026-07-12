Тайфун «Бави» обрушился на Китай: эвакуированы почти 3 млн человек

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Восточное побережье Китая оказалось под ударом тайфуна «Бави», который стал самым мощным штормом, достигшим материковой части страны с начала 2026 года. Стихия принесла сильные ливни, ураганный ветер и масштабные перебои в работе транспортной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Reuters.

По данным властей, в безопасные районы эвакуированы более 2,8 млн человек, из которых свыше 2,2 млн - жители провинции Чжэцзян. Тайфун дважды вышел на сушу в ночь на воскресенье - сначала в городе Юйхуань, затем в районе города Вэньчжоу.

«К утру воскресенья тайфун ослаб до уровня тропического шторма, однако синоптики предупреждают, что штормовая система размером с Францию продолжит приносить сильные и продолжительные осадки в восточные и северные районы Китая в ближайшие дни», - сообщает Reuters.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в провинции Чжэцзян. В городе Юэцин сильный ветер повалил более 1,3 тыс деревьев, сотни из которых были вырваны с корнем. В отдельных районах произошли локальные наводнения и оползни, аварийные службы продолжают расчистку дорог, используя тяжелую технику и бензопилы.

Серьезные перебои возникли и в транспортной системе. В Ханчжоу временно прекратили работу два крупных железнодорожных вокзала, отменены 327 авиарейсов. В соседнем Шанхае отменено 684 рейса и 1620 поездов. На Тайване, через который шторм прошел ранее, были отменены 199 авиарейсов, а медицинская помощь потребовалась 134 пострадавшим.

По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, циклон продолжит движение на северо-восток страны в сторону Желтого моря. В ближайшие дни сильные дожди ожидаются в провинциях Цзилинь, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и Аньхой, где сохраняется высокий риск новых паводков.

Эксперты отмечают, что даже после ослабления «Бави» его обширная циркуляция способна вызывать опасные погодные явления на сотни километров от эпицентра. По мнению ученых, на фоне ожидаемого климатического явления Эль-Ниньо Китай в этом году может столкнуться с более частыми случаями быстрого усиления тайфунов и экстремальных осадков.