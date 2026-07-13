Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике

Образование

Сборная Казахстана добилась исторического результата на 56-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad, IPhO), которая прошла с 4 по 12 июля в Букараманге (Колумбия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Все пять участников национальной команды завоевали золотые медали - это лучший результат страны за всю историю участия в этом престижном интеллектуальном соревновании.

В олимпиаде приняли участие 381 школьник из 85 стран. Участникам предстояло решить сложные теоретические и экспериментальные задачи, требующие глубоких знаний, аналитического мышления и практической подготовки. Казахстанские школьники справились с испытаниями на высшем уровне и показали безупречный результат.

Золотые медали завоевали:
Нургуль Егенбергенова - ученица 11 класса школы-лицея NURORDA города Астаны;
Амирбек Азатбеков - ученик 12 класса NIS физико-математического направления города Астаны;
Ильяс Казымбек - ученик 12 класса Spectrum International School города Астаны;
Роман Черемнов - ученик 12 класса Международной школы «Мирас» города Алматы;
Дамир Курман - ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Астаны.

К этому успеху национальная сборная шла три года. Подготовку команды вели школьные педагоги, наставники и национальные тренеры. Руководила подготовкой PhD, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Гулия Нурбакова. На Международной физической олимпиаде работу национальной команды координировали PhD, старший преподаватель SDU Самат Максутов и призер международных олимпиад по физике Алишер Еркебаев.

Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года и считается одним из самых престижных мировых соревнований среди школьников. Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. В 2025 году национальная сборная завоевала две серебряные и три бронзовые медали, а в 2026 году впервые в истории страны все пять участников команды стали обладателями золотых наград.

Исторический успех национальной сборной стал предметом гордости для всей страны и еще одним ярким подтверждением того, что талант, упорный труд и качественное образование открывают путь к мировым вершинам.

#олимпиада #победа #физика

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