Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай

Мнения
Дана Аменова
специальный корреспондент

Предстоящая избирательная кампания по формированию однопалатного Парламента станет одним из ключевых политических событий года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале поделился мнением о партийных списках, зарегистрированных для участия в выборах в Курултай, сообщает Kazpravda.kz 

Как рассказал эксперт, из семи партийных списков уже опубликованы шесть. На 145 депутатских мандатов претендуют 364 кандидата без учета партии «Адилет».

По мнению эксперта, наиболее сильные с профессиональной точки зрения списки представили партии «Ак жол» и «Ауыл».

«В них есть ядро и есть логика. «Ак жол» представляется даже предпочтительнее: у партии значительно больше парламентского и электорального опыта, что дает ей преимущество в дебатах и во время встреч с избирателями», — отметил он.

При этом он считает, что партия «Ауыл», которая активно проявляла себя с начала года, в последние недели несколько снизила темп.

«Пока она не выглядит претендентом на сохранение «серебра» прошлых выборов. Кроме того, новый лидер «Ак жола» выглядит сильнее нового руководителя «Ауыла». Обе партии, думаю, могут спокойно преодолеть пятипроцентный барьер», — считает Данияр Ашимбаев.

Оценивая списки партии Respublica и Народной партии Казахстана (НПК), Ашимбаев отметил, что они выглядят менее структурированными.

По его словам, эти списки «рассчитаны не столько на партию, сколько на сумму персональных рейтингов». Несмотря на то, что обе политические силы были представлены в восьмом созыве Мажилиса, сейчас, по оценке эксперта, они «явно не добирают по рейтингам». При этом политолог подчеркнул, что многое будет зависеть от хода предвыборной кампании.

Также он добавил, что списки ОСДП и «Байтака» выглядят в целом скромно и не амбициозно, но у первой уже есть опыт парламентской работы и узнаваемость. Они пока аутсайдеры гонки, но с потенциалом.  

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