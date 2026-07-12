«Астана Опера» открыла гастрольную программу на фестивале «Сириус – Роза Хутор»

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На федеральной территории «Сириус» продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор». Перед началом гастрольной программы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» участникам и организаторам фестиваля было зачитано поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz.

В своем обращении Глава государства назвал фестиваль важным гуманитарным проектом, который способствует развитию культурного диалога между Россией и дружественными государствами. Президент отметил, что форум объединил признанных мастеров искусства, ведущие творческие коллективы и молодых исполнителей, делающих первые шаги на профессиональной сцене.

«Убежден, нынешний фестиваль станет еще одной значимой вехой культурно-гуманитарного взаимодействия, послужив дальнейшему всестороннему расширению многопланового сотрудничества во благо наших народов и стран», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Одним из центральных событий фестивальной программы стало выступление Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». На Главной сцене Концертного центра «Сириус» казахстанский коллектив представил балет Лео Делиба «Коппелия» в постановке выдающегося французского хореографа Ролана Пети.

За дирижерским пультом выступил Руслан Баймурзин. Главные партии исполнили ведущие солисты театра Айгерим Бекетаева, Арман Уразов и Олжас Тарланов.

Гастрольная программа «Астана Опера» продлится до 16 июля. В ближайшие дни зрителям представят классические и современные балетные постановки, а также национальную концертную программу с участием артистов театра и этно-фольклорного ансамбля HasSak.