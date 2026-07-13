Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау

За одни и те же медуслуги производилась двойная оплата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Атырауской области завершил расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения, сообщает Kazpravda.kz



В ходе следствия было установлено, что в 2023–2025 годах подозреваемый, работая в ТОО Family Health Clinic и клинике ИП «Ким В.», скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках ОСМС и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.

При этом в систему DamuMed вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.



Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды - за счет средств ОСМС и самих пациентов.

«В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге. Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в информации.

Там же добавили, что уголовное дело направлено в суд.