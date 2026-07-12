Казахстан изучил технологии добычи урана и производства ядерного топлива в Китае

Энергетика

Делегация посетила урановый рудник и завод по производству тепловыделяющих сборок

Фото: Агентства атомной энергии РК

Делегация Казахстана во главе с председателем Агентства по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым посетила предприятия китайской корпорации CNNC, работающей в сфере добычи урана и производства ядерного топлива, передает Kazpravda.kz.

Одним из главных пунктов программы стал современный урановый рудник в Ордосской урановой провинции автономного района Внутренняя Монголия. Казахстанской делегации представили производственную инфраструктуру предприятия, технологии добычи и переработки урана, а также цифровые решения, применяемые на всех этапах производства.

Специалисты CNNC продемонстрировали технологию подземного скважинного выщелачивания с использованием системы CO₂ + O₂, оборудование, системы мониторинга и управления, а также подходы к обеспечению промышленной и экологической безопасности.

Делегация также посетила производственные участки, объекты подготовки технологических растворов и перерабатывающий комплекс, где осуществляется полный цикл получения готовой продукции.

«Казахстанская сторона отметила высокий уровень автоматизации и цифровизации производства, применение интеллектуальных систем управления и соблюдение высоких стандартов промышленной, экологической и производственной безопасности»,  - отметили в Агентстве атомной энергии РК. 

Во время визита в город Баотоу представители Казахстана ознакомились с работой завода CNNC по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Им показали автоматизированные производственные линии, систему контроля качества и решения, применяемые для обеспечения ядерной безопасности.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере производства ядерного топлива, обмена технологиями и реализации совместных проектов.

По итогам визита подтверждена взаимная заинтересованность Казахстана и Китая в развитии сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, включая добычу урана, производство ядерного топлива и развитие ядерно-топливного цикла.

#Китай #уран #атомная энергия

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