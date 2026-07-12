Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка

Закон и Порядок

Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы МВД в США

Фото: МВД РК

В ходе рабочего визита в США министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов встретился с этническими казахами, проходящими службу в Департаменте полиции Нью-Йорка, передает Kazpravda.kz.

Во время встречи обсуждались профессиональный путь соотечественников, вопросы сохранения национальной идентичности и укрепления связей с исторической Родиной.

Министр отметил, что казахстанцы, добившиеся успехов за рубежом, достойно представляют свою страну и вносят вклад в обеспечение безопасности одного из крупнейших городов мира.

Министр отметил, что казахи, добившиеся успехов за рубежом, достойно представляют свой народ и вносят вклад в обеспечение безопасности одного из крупнейших мегаполисов мира.

Одним из участников встречи стал сотрудник полиции Нью-Йорка Мирас Букешев. Он родился в 2000 году в Таразе, где окончил школу. В 2018 году переехал в США, а с 2023 года проходит службу в Департаменте полиции Нью-Йорка.

Во встрече также участвовал Данияр Нуртаза, который вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты в 2002 году. В 2014 году он поступил на службу в полицию Нью-Йорка.

Широкую известность Данияр Нуртаза получил в 2015 году, когда помог принять роды у женщины возле одной из станций нью-йоркского метро. Его действия получили высокую оценку общественности, а история легла в основу документального фильма о жизни и службе казахстанца.

Ержан Саденов поблагодарил соотечественников за преданность профессии и достойное представление казахского народа за рубежом, пожелав им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, в рамках рабочего визита в Нью-Йорк глава МВД Казахстана принял участие в 5-м Полицейском саммите ООН, выступил на пленарном заседании, а также провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа, руководством Федерального бюро расследований США, Департамента полиции Нью-Йорка и представителями правоохранительных органов ряда государств.

Популярное

Все
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Air Astana отменила и развернула рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке
Жара до +45°C и грозы ожидаются в Казахстане 12 июля
МВД запустило необычную профилактическую акцию для автомобилистов
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Дан старт строительству автострады
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
Свыше 6,6 млрд тенге инвестировали в три новых предприятия Астаны
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Главной республиканской мечети присвоено название «Нұрсұлтан мешіті»
В Казахстане создан Секретариат Халық Кеңесі: как будет работать новый госорган
Свыше трех тысяч спортсменов из 20 стран приняли участие в OCEANMAN QAZAQSTAN – 2026
В Жамбылской области усилили контроль за селеопасными участками
Жанар Дугалова спела вместе со школьниками в честь Дня Астаны
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
За пять лет перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли в 3,5 раза
Казахстан расширит сотрудничество с ВОЗ и Турцией в сфере экстренной медицины
Мировой финал в Казахстане
Великий писатель земли кыргызской
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Текели обретает новый стиль

Читайте также

МВД запустило необычную профилактическую акцию для автомоби…
Полицейского осудили за взятку и фальсификацию документов о…
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд те…
Земля должна давать урожай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]