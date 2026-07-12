Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка

Фото: МВД РК

В ходе рабочего визита в США министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов встретился с этническими казахами, проходящими службу в Департаменте полиции Нью-Йорка, передает Kazpravda.kz.

Во время встречи обсуждались профессиональный путь соотечественников, вопросы сохранения национальной идентичности и укрепления связей с исторической Родиной.

Министр отметил, что казахстанцы, добившиеся успехов за рубежом, достойно представляют свою страну и вносят вклад в обеспечение безопасности одного из крупнейших городов мира.

Министр отметил, что казахи, добившиеся успехов за рубежом, достойно представляют свой народ и вносят вклад в обеспечение безопасности одного из крупнейших мегаполисов мира.

Одним из участников встречи стал сотрудник полиции Нью-Йорка Мирас Букешев. Он родился в 2000 году в Таразе, где окончил школу. В 2018 году переехал в США, а с 2023 года проходит службу в Департаменте полиции Нью-Йорка.

Во встрече также участвовал Данияр Нуртаза, который вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты в 2002 году. В 2014 году он поступил на службу в полицию Нью-Йорка.

Широкую известность Данияр Нуртаза получил в 2015 году, когда помог принять роды у женщины возле одной из станций нью-йоркского метро. Его действия получили высокую оценку общественности, а история легла в основу документального фильма о жизни и службе казахстанца.

Ержан Саденов поблагодарил соотечественников за преданность профессии и достойное представление казахского народа за рубежом, пожелав им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, в рамках рабочего визита в Нью-Йорк глава МВД Казахстана принял участие в 5-м Полицейском саммите ООН, выступил на пленарном заседании, а также провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа, руководством Федерального бюро расследований США, Департамента полиции Нью-Йорка и представителями правоохранительных органов ряда государств.