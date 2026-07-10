Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог

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Дана Аменова
специальный корреспондент

Предстоящие выборы в Курултай могут привести к масштабному обновлению депутатского корпуса. Такое мнение высказал политолог Самат Нуртаза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: архив Kazpravda.kz

Эксперт считает, что высокая политическая конкуренция, смена партийных лидеров и приток новых кандидатов способны заметно изменить расстановку сил в будущем законодательном органе.

Предстоящая избирательная кампания станет следствием глубоких конституционных реформ. Со вступлением в силу новой Конституции 1 июля Казахстан начал переход к новой модели государственного устройства, ключевым элементом которой стало создание однопалатного парламента  Курултая.

Политолог связывает дату проведения выборов, назначенных на 23 августа 2026 года, с дальнейшим политическим календарем страны. По его мнению, времени между голосованием и началом работы нового парламента будет вполне достаточно для завершения всех необходимых процедур. После выборов определится общая политическая картина. Затем Центральная избирательная комиссия зарегистрирует избранных депутатов, и обновленный Курултай сможет приступить к работе.

В связи с этим предстоящие выборы могут стать беспрецедентными с точки зрения обновления депутатского корпуса.

«Если посмотреть список партии «Адилет», то среди 186 кандидатов лишь около 20 ранее были депутатами. Даже если часть действующих парламентариев сохранит свои мандаты, в итоге мы можем увидеть около 135–140 новых депутатов. Это отражает общественный запрос на новые лица. Если раньше обновлялась лишь часть депутатского корпуса, то сейчас изменения могут затронуть почти 90 процентов состава»,  считает он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на кадровые изменения внутри политических объединений. По его словам, смена руководителей сразу в нескольких организациях свидетельствует о продолжающемся процессе их внутреннего обновления.

«Любая партия  это не только общие идеи и ценности, но и конкуренция людей с собственными политическими амбициями. Поэтому смена лидеров — естественный процесс. Важно чувствовать общественные настроения и своевременно реагировать на запрос на перемены в обществе. Насколько успешными окажутся эти изменения, покажут только выборы»,  отметил Самат Нуртаза.

Оценивая шансы участников предстоящей гонки, политолог добавил, что кадровые перестановки напрямую повлияют на итоговые результаты.

«Думаю, не всем партиям удастся преодолеть пятипроцентный барьер. На мой взгляд, в новом Курултае могут быть представлены четыре или пять организаций. Среди фаворитов вижу «Адилет», «Ауыл» и Respublica. При этом каждый штаб будет бороться за своего избирателя, а окончательный результат определят граждане на избирательных участках»,  заключил собеседник.

Напомним, согласно новой Конституции, Курултай станет однопалатным парламентом, состоящим из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. После формирования нового состава парламента депутаты приступят к реализации своих конституционных полномочий в соответствии с обновленной системой государственного управления.

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