Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане

Фото: МНВО

Сегодня в Abai University состоялся международный научный круглый стол на тему «История Золотой Орды в школьном и высшем образовании». Ведущие отечественные и зарубежные ученые, историки и педагоги обсудили новую концепцию интеграции наследия Улуса Джучи в современную систему образования и приняли резолюцию, направленную на модернизацию школьных учебников и образовательных программ высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Целью международной встречи стало осмысление фундаментальной роли Золотой Орды в истории средневековой Евразии, в том числе в становлении и развитии казахской государственности, на основе современных научных достижений.

С докладами выступили проректор университета по научно-исследовательской деятельности и инновациям Ертай Султан, профессор Университета Анкары (Турция) Абдуллах Гюндогду, историк Канат Оскенбай, доцент Казахского национального педагогического университета имени Абая Факия Шамшиденова, а также учителя истории и докторанты.

Спикеры всесторонне проанализировали историографию Улуса Джучи и методические особенности преподавания его истории современному поколению.

Одним из ключевых решений резолюции стало совершенствование преподавания истории. Ученые и педагоги предложили пересмотреть разделы по истории Золотой Орды в учебниках «История Казахстана» и «Всемирная история». Согласно предложенной концепции, Улус Джучи должен рассматриваться не только как военное государство, но и как средневековая цивилизация с развитой городской культурой, процветающей торговой системой, передовой дипломатией и развитой системой правовых институтов.

Для цифровой трансформации образовательного процесса также предусмотрено внедрение интерактивных карт, 3D-моделей важных исторических объектов и документально-познавательных анимационных материалов.

Кроме того, планируется углубление содержания программ высшего образования. В ходе заседания была выдвинута инициатива о введении в вузах базовой учебной дисциплины «Золотая Орда: государство, общество, культура», которая позволит глубже раскрыть исторические процессы, происходившие на евразийском пространстве.

Наряду с этим для программ бакалавриата и магистратуры по направлению «История» будут разработаны элективные курсы, посвященные историографии, источниковедению и археологии Улуса Джучи. Также планируется на постоянной основе проводить научно-практические семинары, направленные на развитие у студентов и молодых исследователей навыков работы со средневековыми письменными источниками.

При факультете истории и права Казахского национального педагогического университета имени Абая будет создан Научно-исследовательский центр «Цивилизация Золотой Орды и наследие восточных рукописей», который станет международной научно-экспертной площадкой.

Центр будет оказывать поддержку талантливым молодым ученым, привлекать их к участию в археологических экспедициях, исследованиях в зарубежных архивах и содействовать развитию академической мобильности.