Цель акции — показать детям, что технологии — это не только гаджеты, но и реальные возможности для самореализации, творчества и полезных знаний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии праздника для юных казахстанцев организована республиканская акция «Кибер Тұмар» в день, посвящённый цифровой безопасности, грамотности и знакомству школьников с профессиями будущего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Мероприятие пройдёт в рамках масштабной инициативы «Дети Казахстана» и станет частью системной работы по продвижению цифровой культуры и развитию ИТ-компетенций среди подрастающего поколения.

В течение дня ведущие организации цифровой экосистемы Казахстана — АО «Национальные информационные технологии», Astana Hub, АО «Казахтелеком», АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС), Астрофизический Институт им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), нацкомпанию «Қазақстан ғарыш сапары», НАО «Правительство для граждан» и другие — откроют свои двери для детей и подростков.

На экскурсиях и практических занятиях школьники смогут увидеть, как работают современные дата-центры, как создаются цифровые сервисы, какие технологии лежат в основе интернета и как сегодня развивается искусственный интеллект.

Гостям расскажут о правилах кибербезопасности и цифровой гигиены, а также покажут реальные кейсы из мира телекоммуникаций, программирования, научных исследований и стартапов.

«Цель акции — показать детям, что технологии — это не только гаджеты, но и реальные возможности для самореализации, творчества и полезных знаний. Особое внимание будет уделено осознанному использованию цифровых ресурсов, защите личной информации и формированию ответственного поведения в онлайн-среде. Проект объединит детей из разных регионов страны — школьников, воспитанников интернатов и социальных учреждений, для которых знакомство с цифровыми технологиями может стать шагом к большому будущему. «Кибер Тұмар» — это символ цифровой защиты и поддержки. Мы хотим, чтобы у каждого ребёнка в Казахстане были равные возможности освоить технологии, чувствовать себя в цифровом пространстве уверенно и безопасно», — подчёркивают организаторы.

Проведение таких акций — часть масштабной программы министерства по работе с молодёжью и цифровому просвещению. Минцифры системно реализует инициативы, ориентированные на школьников и подростков.

В мае 2025 года состоялся финал первой республиканской олимпиады по искусственному интеллекту среди учащихся 9–12 классов — AI Olymp. Победители олимпиады получат возможность пройти учебно-тренировочные сборы и представить Казахстан на Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдёт в августе в Пекине.

В 2024 году Астана впервые приняла финал чемпионата мира по спортивному программированию ICPC World Finals, объединив 142 команды со всего мира. Впервые школьники не только наблюдали за крупнейшими мировыми соревнованиями, но и участвовали в них как волонтёры и экскурсанты. По итогам мероприятия был подписан меморандум между Минцифры и Минтуризма, в результате чего спортивное программирование официально вошло в перечень приоритетных видов спорта в Казахстане.

В приложении eGov mobile внедрён проект «Социальный кошелёк» — цифровой инструмент для адресного предоставления горячего питания школьникам из социально поддерживаемых категорий. Система работает на основе госданных, не требует бумажных заявлений: родители получают уведомления через eGov mobile, а дети получают питание в школьной столовой по QR-коду или биометрии. В 2025 году проект будет масштабирован на учащихся младших классов.

Одной из ключевых инициатив в области цифрового образования станет открытие осенью 2025 года центра TUMO Astana — первого в Центральной Азии. Это международная бесплатная образовательная программа для подростков 12–18 лет, охватывающая 11 направлений, включая генеративный ИИ, анимацию, робототехнику, веб-дизайн и программирование. Центр откроется на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.