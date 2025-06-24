Фото: РСК

Этот пожар стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих безотлагательных действий. Об этом заявил аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба.

Несмотря на то что основные очаги пожара ликвидированы, местами вновь фиксируются возгорания.

– Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закамышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьезным вызовом для региона, – отметил Серик Шапкенов.

По словам главы региона, текущая ситуация является важным уроком для всей области.

– После завершения ликвидационных работ совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуа­циям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем. Такой подход позволит обеспечить устойчивую защиту особо охраняемых природных территорий, – считает Серик Шапкенов.

Из-за заболоченности территории пожарным расчетам невозможно приблизиться к очагам возгорания. Единственный способ тушения огня – с воздуха. Для этого спасатели привлекли к работам вертолет Ми-8. На сегодняшний день на тлеющие участки было совершено около 80 сбросов общим объемом до 230 тонн воды.

Спасатели, дежурившие на месте, пояснили, что камыш воспламеняется почти мгновенно, пламя охватывает и нижний, и верхний слои, двигаясь шумно и стремительно. После него остается только зола. Из-за этого здесь продолжают дежурить расчеты, следя за тлеющими участками.

Как пояснил начальник ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев, тушение осложнялось сильным вет­ром и особенностями горения камыша – техника не могла подойти к труднодоступной береговой зоне. Для мониторинга используются дроны, которые помогают отслеживать направление и площадь пожара.

– Причины возгорания пока окончательно не установлены. В день происшествия не было ни грозы, ни молнии. Поэтому предполагаем, что это человеческий фактор. Все материалы уже переданы в департамент полиции, – сообщил Нурлан Жанабаев.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, на территории протяженностью около 70 км тракторами проложены четыре ряда минеральных заградительных полос. Они помогают предотвратить возгорание и локализовать тлеющие очаги.

В целом же проблема возгорания тростниковой растительности существует не первый год. А вот решения у нее пока нет.

Эксперты отмечают: даже когда огонь погашен и на поверхности не видно ни дыма, ни языков пламени, внутри земля может продолжать гореть. И в случае с торфяными пожарами это не образное выражение, а самая настоящая реальность. Подземное тление может длиться неделями, а то и месяцами, оставаясь незаметным для глаза, но представляя угрозу для окружающей среды.

По данным эксперта, кандидата технических наук Мансии Есенамановой, за пожарами стоит целый клубок причин – от природных явлений до человеческой беспечности и системного равнодушия.

– По своей структуре камыш внут­ри полый, что дает свободный доступ кислороду, ускоряющему процесс горения. К тому же он горит долго и тяжело тушится. В прошлом году в Атырау вода не в полной мере дошла до устья реки Урал, большая часть камыша была сухой. Кроме того, камышовые поля растут густо, образуя сплошные заросли, и, конечно, высокая плотность растений способствует распространению огня как вширь, так и вглубь. Затрудненный доступ для техники, болотистые места – все это не дает возможности сотрудникам ЧС добраться до очага возгорания. Еще одна сложность: пожары становятся заметны только тогда, когда они охватили большие площади, – пояснила Мансия Есен­аманова.

Кстати, в советское время камыш использовали для заготовки травы. Его скашивали ежегодно и систематически. И благодаря таким мерам обеспечивалась противопожарная безопасность.

– Необходимо понимать, что последствия таких пожаров катастрофичны. Огонь уничтожает не только сухие стебли растений, но и верхний слой почвы, богатый органическими веществами. Это приводит к эрозии, снижению плодородия и засолению земель. Кроме того, пожары нарушают гидрологический режим: корневая система камыша, играющая роль естественного дренажа, исчезает, что может вызвать подтопление территорий или,

наоборот, их иссушение, – подчерк­нула Мансия Есенаманова.