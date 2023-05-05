Алихан Смаилов встретился с президентом Узбекистана в Ташкенте

Международное сотрудничество, Политика, Правительство
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В пятницу, 5 мая, в Ташкенте состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов передал теплые слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что взаимодействие Казахстана и Узбекистана является ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании. В частности, на особом контроле правительств двух стран находится реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем уровне. 

Премьер-министр также проинформировал об итогах состоявшегося 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, на котором были подробно обсуждены вопросы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экологии, транзитно-транспортной сфере и другие. Достигнуты договоренности продолжить работу по расширению номенклатуры товаров во взаимной торговле и запуску новых инвестиционных и кооперационных проектов. 

Отдельно была подчеркнута важность строительства на казахстанско-узбекской границе Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», который даст импульс эффективному промышленному взаимодействию двух стран. 

По итогам встречи обозначена готовность продолжать активную работу для поступательного развития межгосударственного сотрудничества.

#Узбекистан #Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #международное сотрудничество #Мирзиёев

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