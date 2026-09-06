Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева

Глава итальянского правительства поблагодарила Президента Казахстана за высокую оценку и искреннюю дружбу
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поздравление и высокую оценку ее работы, отметив развитие стратегического партнерства между двумя странами, передает Kazpravda.kz.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым продолжительно работающим в истории Итальянской Республики.
«Мои самые теплые поздравления премьер-министру Джордже Мелони в связи с тем, что ее правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. Ее мудрое и сильное лидерство, твердая приверженность защите национальных интересов и достоинства Италии способствовали устойчивому экономическому росту страны и укреплению ее позиций на мировой арене», - написал Президент Казахстана.
Глава государства также отметил личный вклад Джорджи Мелони в укрепление дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и выразил готовность продолжать тесное сотрудничество.
В ответ Джорджа Мелони поблагодарила Президента Казахстана и подчеркнула значение двусторонних отношений.
«Благодарю Президента Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку и искреннюю дружбу, которая неизменно характеризовала наши встречи. Для меня большое удовольствие работать с лидером, который обладает стратегическим видением и устремлён в будущее», - написала премьер-министр Италии.
По словам Мелони, Казахстан и Италия продолжают укреплять отношения, открывая новые направления для стратегического сотрудничества.
«Вместе мы укрепляем отношения между Италией и Казахстаном, открывая новые стратегические возможности для сотрудничества — от энергетики и критически важных минеральных ресурсов до взаимодействия в сфере высшего образования. Мы продолжим двигаться по этому пути во имя роста и процветания наших народов», - отметила Джорджа Мелони.