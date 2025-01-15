Анастасия Городко завоевала первую медаль Универсиады

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала золотую медаль Универсиады в Турине (Италия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

Казахстанка в финале набрала 79.79 балла. Этот результат позволил ей занять первое место.

Второй стала Харука Накао (Япония) - 76.29. С бронзовой медалью завершила свое выступление Ханна Виис (Германия) - 75.04.

Аяулым Амренова показала пятый результат - 70.52.

Отметим, что Городко принесла Казахстану первую золотую награду Универсиады-2025.