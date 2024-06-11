Apple интегрируют в Siri ChatGPT

В мире, Технологии
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Адема Ергали

В Apple заявили, что в будущем планируют поддерживать другие модели генеративного ИИ

Фото: APPLE/PA

Компания Apple на ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии представила собственную систему генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в программное обеспечение ее устройств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Система (или набор функций) под названием Apple Intelligence (AI) призвана упростить взаимодействие пользователей с гаджетами и будет доступна в новых версиях операционных систем, которые выйдут осенью.

Компания также обновит голосовой помощник Siri — до конца года он будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Siri получит новый интерфейс и будет лучше понимать контекст во время общения с пользователем.

«OpenAI очень рада сотрудничать с Apple, чтобы интегрировать ChatGPT в ее устройства в конце этого года! Думаю, вам это очень понравится», — заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

Apple подчеркивает, что в Apple Intelligence будут встроены средства защиты конфиденциальности, а данные будут обрабатываться на самом устройстве.

Более сложные задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут отправляться в облако, но никакие данные там храниться не будут, обещает Apple.

«Система помещает мощные генеративные модели прямо в ядро вашего iPhone, iPad и Mac. Она опирается на ваш личный контекст, чтобы предоставить вам наиболее полезную и актуальную для вас информацию, и защищает вашу конфиденциальность на каждом шагу», — сказал старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги.

Apple Intelligence, в частности, позволит пользователям создавать собственные эмодзи, генерировать картинки, видео и краткое содержание писем в почтовом приложении.

Основатель Tesla, SpaceX и xAI (конкурента OpenAI) Илон Маск раскритиковал решение встроить искусственный интеллект на уровне операционной системы и пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях.

«Apple не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле, когда они передают ваши данные OpenAI», — написал он в своей соцсети X.

Apple сталкивается с необходимостью внедрять ИИ-технологии на фоне успеха конкурентов, которые активно используют их.

Компания заявляет, что в будущем планирует поддерживать другие модели генеративного ИИ.

В январе Apple уступила место самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft, а на прошлой неделе опустилась на третье место, после того как рыночная капитализация Nvidia превысила $ 3 трлн.

#ИИ #OpenAI #ChatGPT #Apple #Tesla

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