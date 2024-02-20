Артистка «Қазақконцерт» завоевала «золото» на конкурсе в Германии ⠀

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Аққанат Смағұлова удостоилась награды в номинации «народный танец», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры

По информации Минкультуры, артистка ансамбля «Гүлдер» (государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой) Аққанат Смағұлова стала лауреатом золотой медали престижного международного хореографического конкурса TANZOLYMP в Германии, который состоялся 20 февраля.

— На конкурсе артистка представила два номера: «Аққу», хореографии Анвары Садыковой и «Ерке бала», хореографии Алмата Шамшиева. В конкурсе приняли участие более 800 человек, только 34 из них прошли отбор и выступили на гала-концерте. Стоит отметить, что возможность выступать на гала-концерте в номинации «народный танец» получила только Аққанат Смағұлова, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В пресс-службе Минкультуры добавили, что фестиваль-конкурс TANZOLYMP проводится ежегодно и считается одним из самых престижных хореографических состязаний. Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в составе которого  заслуженные деятели культуры, искусства и профессиональные педагоги танца. 

#конкурс #медаль #хореография #«Қазақконцерт» золото #Германия ⠀ #артистка

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