Астана и Афины намерены ослабить налоговый режим между странами

Фото: МИД Казахстана

Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев и министр экономики и финансов Греции Константинос Хадзидакис обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области финансов и налогового администрирования, сообщает МИД РК.

Посол проинформировал собеседника о развитии торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив открытие казахско-греческого делового совета и достижение рекордного объема двусторонней торговли в 2,2 млрд долларов США по итогам 2023 года.

По его мнению, активизация деловых контактов между двумя странами создает запрос у бизнес-сообществ на устранение двойного налогообложения.

«Со своей стороны министр подтвердил готовность греческой стороны начать переговоры по заключению двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов в отношении налогов на доход и капитал», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что тот факт, что Казахстан и Греция являются участниками многосторонней конвенции ОЭСР по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, ускорит процесс согласования проекта двустороннего документа.

Хадзидакис заявил о заинтересованности Греции активизировать политические, экономические и коммерческие связи с Казахстаном, отметив в качестве приоритетных сферы сельского хозяйства, энергетики и транспорта.