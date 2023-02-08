"Аватар: Путь воды" поставил абсолютный рекорд в Казахстане

По состоянию на 4 февраля, сборы фильма "Аватар: Путь воды" составили более 3 млрд тенге.

Фото: mirf.ru

Фильм "Аватар: Су жолы" впервые за 12-летнюю историю дубляжа голливудских фильмов установил абсолютный рекорд по сборам среди всех фильмов Disney, дублированных на казахский язык, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Кассовые сборы фантастического блокбастера от Джеймса Кэмерона уже перешли отметку в 3 млрд тенге, что является абсолютным рекордом за все время казахстанского проката.

По данным системы отчетности RENTRAK, стартовав на больших экранах 15 декабря 2022 года, по состоянию на 4 февраля 2023 года сборы фильма "Аватар: Путь воды" составили более 3 млрд тенге. Из них 43%, а именно 1,2 млрд тенге, принесли кинотеатры компании Kinopark-Kinoplexx.

Следует отметить, что показы фильма все еще продолжаются, в том числе и в формате IMAX 3D.

Согласно данным сайта imdb.com, мировой бокс-офис фильма "Аватар: Путь воды" составляет уже 2 млрд долларов.

Напомним, что события второй части кинокартины возвращают зрителей на Пандору, где Джейк Салли, ставший предводителем народа На’ви живет вместе со своей семьей. Спокойный уклад их жизни нарушает вторжение землян.

Ранее сообщалось, что фильм собрал более $2 млрд в мировом прокате.