Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" превысили 2 млрд долларов

Культура , В мире
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"Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом, чьи кассовые сборы превысили отметку в 2 млрд долларов.

Фото: licensingrussia.ru

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022), вышедший на экраны в декабре прошлого года, собрал более $2 млрд в мировом прокате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала CNBC, в США сборы в настоящее время достигли отметки в 598 млн долларов, за рубежом кинолента заработала порядка 1,42 млрд долларов.

Кинокартина является продолжением фильма "Аватар" (Avatar, 2009) и рассказывает историю Джейка Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора. Ему предстоит защитить свой дом от вооруженных землян.

В главных ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие.

Отмечается, что "Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом, чьи кассовые сборы превысили отметку в 2 млрд долларов.

Другими картинами, которым удалось преодолеть этот порог, стали предыдущая часть этого фантастического боевика, мелодрама "Титаник" (Titanic, 1997) - также работы Кэмерона - и киноленты "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015), "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018).

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