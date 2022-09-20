Автобус и грузовик столкнулись в Карагандинской области, погибли 4 человека

В Карагандинской области в результате ДТП на трассе в 30 км от поселка Сарышаган погибли четыре человека, сообщает Kazpravda.kz.

"В Актогайском районе на автодороге Алматы – Екатеринбург произошло ДТП с участием грузовой автомашины МАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи", - проинформировали в ДП Карагандинской области.

На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров, отметили в полиции.

Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.