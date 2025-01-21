Автобус опрокинуло ветром в Карагандинской области

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Сегодня, 21 января, в 08:54, недалеко от села Петровка, произошло опрокидывание маршрутного автобуса №84, следовавшего из Ботакары в Караганду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Предварительно, причиной инцидента стал резкий порыв ветра, который привел к потере устойчивости автобуса и его опрокидыванию на бок.

В момент происшествия в салоне находилось 17 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, оказали помощь пассажирам и организовали их доставку домой на попутках.

В связи с ухудшением походных условий введены ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения.